LEICESTER (VG) Ståle Solbakken (48) har nok høyere stjerne i Norge og Danmark enn i fotballens hjemland England. Det fikk han merke i Leicester i kveld.

På pressekonferansen dagen før Leicester-FC København måtte nordmannen svare på spørsmål om den mislykkede tiden som Wolverhampton-manager – fra juli 2012 til 5. januar 2013.

– Du har trent i England før og det var vanskelig for deg…, begynte en britisk reporter.

– Nei, vi slo Leicester 2-1, sa Solbakken og smilte.

– Tror du at engelske supportere har et feil inntrykk av deg som manager på grunn av vanskelighetene du hadde i Wolverhampton? fortsatte journalisten

– Det er vanskelig å si. Vi startet bra, og var topp tre de første ti kampene, topp seks i første 13 eller 14 og så kom vi i Championships tørkeperiode av ulike grunner Før jeg fikk sjansen til å snu det, så fikk jeg sparken, svarte Solbakken.

Han fortsatte:

– Når du får sparken etter seks-syv måneder, som normalt managere gjør i Championship… Jeg tror ikke jeg er den første. Jeg er ikke her for å få revansj. Vi slo Leicester 2-1, så det er de som må ta revansj. Jeg bryr meg egentlig ikke om det.

Ventet på spørsmålet...



– Vi spiller mot Leicester i to kamper. Vi har større sjanse i Parken enn vi har her, men spiller vi opp mot vårt aller, aller beste og er effektive – noe vi faktisk har vært i Champions League – så har vi en sjanse. Det handler ikke om jeg skal ta revansj, det handler om at FCK skal gjøre en god kamp.

Inne på King Power Stadium noen minutter senere forklarer Solbakken hvorfor han dro frem sin egen «Leicester-statistikk».

– Fordi jeg visste hvordan dette ville bli med de engelske journalistene. Jeg synes spørsmålet om min tid i England kom lovlig sent. Jeg hadde regnet med at det var det første, sier Solbakken til VG.

– Du har jo et anglofilt fotballhjerte?

– Det har jeg. Jeg trodde jo egentlig at vi skulle spille på Filbert Street, svarer han spøkefullt.

– Og som spiller var den første kampen jeg var delaktig i på Filbert Street med Leicester-Wimbledon 0-1. Jeg satt på benken hele kampen, og så Marcus Gayle score seiersmålet. Ellers husker jeg tippekampen med Keith Weller, Frank Worthington og Peter Shilton.

PÅ PRESSEKONFERANSE: Ståle Solbakken og midtbanespilleren Thomas Delaney. Foto: Justin Tallis , AFP

I et større VG-intervju i helgen uttalte Solbakken følgende om Wolverhampton-jobben:

– Alle trenere får sparken et eller annet sted, en eller flere ganger. Det plager meg ikke så mye. Jeg synes jeg fikk utrettet ganske mye, og jeg lærte mye, både om andre mennesker og om meg selv. Jobben i Wolverhampton burde jeg ikke tatt, jeg irriterer meg over at jeg gjorde det – der ble jeg lurt. Da jeg sa ja, kunne jeg velge mellom Anderlecht, Club Brügge og Wolves; jeg burde tatt en av de belgiske.

Solbakken mener at alle trener bør være ydmyke nok til å studere det Leicester gjorde forrige sesong, men han har mest fokus på eget lag før tirsdagens Champions League-duell.

– Vi må være så mye FCK som mulig og stå opp de første 20 minuttene. De kommer flyvende ut, som de gjorde mot Porto, og vil gi oss tempo-sjokk. Forskjellen på tempoet mellom Superligaen og Premier League er lett å se, og vi må utligne det så fort som mulig, sier han.

