Slike kvelder kan forandre fotballen

Kommentar (Real Madrid–Bayern München 4–2 eeo., 6–3 sammenlagt) Cristiano Ronaldo scorer tre mål i årets hittil største kamp, men alle snakker om noe helt annet.

Da sliter fotballen litt.

Den portugisiske supermannen brukte både hodet, venstre- og høyrebeinet da han sendte Real Madrid til den syvende strake semifinalen, mens Bayern München ble slått ut av spansk motstand i Champions League for fjerde år på rad.

Men de færreste snakker om den festforestillingen det var, det meste handler om en feilaktig utvisning og to offsidemål av Ronaldo, altså om dommertabber. Igjen. Som da veldig mange mente at Luis Suárez filmet til seg straffe og hjalp Barcelona forbi Paris Saint-Germain i forrige runde. Som da Monacos Kylian Mbappé både fikk en billig straffe og scoret i klar offsideposisjon mot Borussia Dortmund i forrige uke.

Det er litt det samme hver gang.

Likevel er det nok mulig at denne kvelden i Madrid er med på å forandre fotballen, på å presse frem bruken av videodømming.

For feilene var så store, i en kamp der forskjellen på seier og tap er det samme. Real Madrid vant Champions League i fjor og håvet inn rundt 740 millioner. Barcelona tapte i kvart’n, som Bayern nå, og tjente 510 millioner på Champions League. Oppå dette kommer publikumsinntekter og sikkert sponsorbonuser. Vi snakker om en potensiell forskjell på mange hundre millioner kroner.

Etterpå følte Bayern-leiren seg robbet, men tyske Sky skal ha vist at Bayerns 2-1-mål også var offside.

Enda flere feil altså. Viktor Kassai heter mannen som dømte. Ungareren er 41 år og ingen smågutt. Kassai har dømt i EM og VM, han dømte semifinalen mellom Real Madrid og Bayern på samme bane i 2012 og året før hadde han Champions League-finalen mellom Barcelona og Manchester United. To av de fire assistentene som var i Madrid var også med under den finalen på Wembley.

Selv om disse dommerne ikke er nybegynnere, kan de altså gjøre «nybegynnerfeil».

Men derfra til å rope om skandaledømming føles som skivebom. Det er mye mer menneskelig å gjøre en del feil, enn å gjøre alt rett, og det er kanskje et av de viktigste argumentene FOR videodømming. For dommerne trenger den hjelpen det er mulig å få. Det går rett og slett for fort for det menneskelige øyet, og særlig når presset er så stort.

FORTVILTE: Arturo Vidal kastet seg ned og taklet Marco Asensio. Det så ikke engang ut som et frispark, men Vidal fikk sitt andre gule kort og Bayern måtte klare seg uten sin chilenske kriger i ekstraomgangene. Foto: AFP

Teknologien er der, spørsmålet er hvordan dette skal gjennomføres, ikke minst; hvilke situasjoner skal kunne TV-vurderes? Dersom en offsideplassert spiller scorer, som Ronaldo, er vel alle enige om at TV bør brukes. Men hva om en offsideplassert spiller slår et innlegg som ender opp med et mål mange sekunder og flere dueller etterpå, men i den samme «sekvensen»? Hvis det også skal tas, hvor lang tid skal det går før den offsidefeilen er visket ut?

Det vil i det hele tatt være et hav av små hendelser som kan utgjøre store forskjeller, og alle kan jo ikke vurderes i ettertid.

Tvilsomme straffesituasjoner og utvisninger er det naturlig å se på, og ingen må igjen få lov til å slå ballen i mål med hånden i en VM-kvartfinale, som verdens beste spiller gjorde i 1986. Men hva med det gule kortet som ble til rødt for Bayerns Arturo Vidal, det som forandret kvartfinalen på Bernabéu? Hvis det også skal vurderes, skal man da se på andre «gule kort»-situasjoner også, som da Real Madrids Casemiro kunne og kanskje burde fått sitt andre gule?

Hvor mange episoder skal man kunne granske? Hvor lang tid tåler publikum og ikke minst TV-selskapene at én fotballomgang varer?

I helgen scoret Marcus Rashford for Manchester United mot Chelsea, etter en gjennombruddspasning fra Ander Herrera. Herrera hadde noen få sekunder tidligere vunnet ballen på egen banehalvdel, etter det omtrent alle mente var hands. Skal dette målet da kunne annulleres?

Da videodømming ble testet i privatkampen mellom Frankrike og Spania i mars, var det fire fokusområder: Å avgjøre om det skulle dømmes mål eller ikke, straffesituasjoner, direkte rødt kort, pluss at man skulle korrigere dersom feil spiller ble straffet. Med andre ord; man kunne ikke gjort noe med Vidals utvisning.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Frankrike mistet et mål som viste seg å være offside, Spania fikk tildelt et mål som viste seg ikke å være offside og videodømmingen fungerte vel ganske greit i en kamp uten den store temperaturen.

Noen mener at dette vil frata fotballen sjarm, at dommerdiskusjonene liksom er en del av moroa. Det blir vel litt som å være motstander av V-stilen i hopp. Ingen trenger nok å frykte at det ikke skal bli nok å snakke om, selv med videodømming.

Den vil uansett presse seg frem, FIFA-president Gianni Infantino har antydet at «videodommere» kan spille en rolle allerede under VM i Russland neste sommer, og om ti år er det trolig en helt naturlig del av fotballen.

Offisielt ble det tatt i bruk for første gang i semifinalen i klubb-VM mellom Kashima Antlers fra Japan og colombianske Atletico Nacional for fire måneder siden. Bildene viser at dommeren står over reklameplakatene og gransker en TV-skjerm etter at assistenten har gitt beskjed om at Anglers kanskje burde fått et straffespark.

Det ble dømt straffe av mannen som ledet den historiske kampen. Hans navn: Viktor Kassai.

Og han skulle nok heller ønsket at han hadde hatt en TV-skjerm på Santiago Bernabéu.

PS! Tenk om dommeren hadde vært i tvil og det hadde vært videodømming under VM i 1998. Da hadde neppe Norge fått straffe mot Brasil. De mange, offisielle TV-bildene greide ikke å vise at Junior Baiano hadde revet ned Tore André Flo. Først dagen etter dukket en svensk TV-fotograf opp med de avslørende bildene som viste at brassen holdt Flo i trøya.

VIDEODØMTE: Viktor Kassai ble historisk da han gransket TV-bilder og dømte straffe til Kashima Antlers under semifinalen i klubb-VM i desember. Foto: REUTERS