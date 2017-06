Slik fikk Zidane Ronaldo til å tenke helt annerledes

Cristiano Ronaldo (32) har herjet for Real Madrid i de viktigste kampene denne våren. Trener Zinedine Zidane (44) gis en stor del av æren for det.

– Ingen kunne se ham som trener – ingen av oss, har tidligere Real Madrid-forsvarer Alvaro Arbeloa sagt om Zidane, ifølge ESPN.

Så feil kan man ta. Zinedine Zidane har løftet Real Madrid til nye høyder etter at han tok over jobben til Rafa Benitez tidlig i januar 2016. ESPN har gjort et lite dypdykk i franskmannens trenergjerning i en av verdens største klubber.

Selv om han tok Real Madrid til Champions League-triumf på første forsøk i fjor, har Zidane likevel gjort en rekke grep for å følge opp suksessen.

– Funnet en trener som forstår ham



Det har foreløpig holdt til å vinne ligatittelen denne sesongen. I kveld kan Real Madrid slå Juventus i Champions League-finalen. Noe av det viktigste Zidane har gjort: Få Cristiano Ronaldo – denne generasjonens største «galáctico» – til å endre syn på egen karriere.

– Det er ingen tvil om at Zidane har spilt en sentral rolle for å få Ronaldo til å forstå at han ikke er 25 år lengre. At Ronaldo forstår betydningen av å score de viktige målene mot slutten av sesongen, i stedet for to mål i snitt oktober, november og desember, sier La Liga-ekspert Petter Veland til VG.

Han mener det ikke nødvendigvis handler om at Zidane sier de riktige ordene, men at det er franskmannen som sier det.

– Da Ronaldo var yngre og i ferd med å slå igjennom var Zidane en av verdens beste spillere. Han har funnet en trener som kan forstå ham på- og utenfor banen. Som «galáctico» har du alt presset på deg. Det er ganske få som er forunt den erfaringen. Det har Zidane. Benitez kan for eksempel ikke sette seg inn i en slik situasjon, sier Veland.

Hvisket i Ronaldos ører



Ifølge ESPN er Ronaldo en slik type spiller som må bli overtalt til å gjøre mindre. En person i trenerapparatet forteller historien om den gangen da laget var tilbake på hotellet klokken 03.00 midt på natten etter en kamp. Ronaldo skal ha tatt isbad umiddelbart. Da de var hjemme igjen klokken 06.00 fikk Ronaldo massasje.

Før fjorårets finale mot Atlético Madrid svarte Zidane bare «ja» på spørsmål om han ønsket at Ronaldo skulle hvile mer.

Slik har det også blitt. Før denne sesongen skal Real Madrid-treneren ifølge ESPN ha hvisket følgende til Ronaldo:

«Hvis du lytter til meg, så kommer du til å være i bedre form mot slutten av en sesong enn noen gang – og du kommer til å forlenge karrieren din».

Blir «intens, engstelig og får dårlig humør»



Ronaldo hadde – tross EM-gull og Champions League-gull noen måneder tidligere – gått gjennom en sesong som var svakere enn forventet. I år har Ronaldo blitt hvilt langt mer enn tidligere. Han har spilt 29 av 38 ligakamper.

32-åringen har blitt utelatt fra fire bortekamper denne våren. Ikke bare hvilt på benken. Ronaldo ble igjen hjemme i Madrid. Ifølge ESPN liker ikke Ronaldo å være på benken. Han blir intens, engstelig og humøret dikteres av hvordan kamputviklingen forløper seg. Derfor er han ikke med i det hele tatt og får fullstendig fri.

Ifølge Petter Veland var det flere som reagerte på at han ble utelatt. Spesielt hvis det stod uavgjort med ti minutter igjen på kampklokken. Da ville Ronaldo vært en naturlig innbytter å sette inn.

– Det var da teorien kom om at det var bedre å ikke ha ham på benken i det hele tatt, fordi han blir så sinnsykt drevet av å vinne kamper, enten det er fra benken eller banen. Det viste han under EM-finalen med Portugal også. Totalvurderingen har vært at det er bedre at Ronaldo er hjemme med sønnen sin og tar isbadene sine, sier Petter Veland.

– Radikal endring



Resultatet har for både klubb og spiller vært fantastisk. Ronaldo scoret hat trick mot Atlético i semifinalen av Champions League. Han scoret fire mål totalt i dobbeltoppgjøret mot Bayern München i kvartfinalen. Nå kan han krone Europa-sesongen med et nytt Champions League-trofé.

– Jeg har gjort en radikal endring denne sesongen. De siste fire-fem sesongene har jeg alltid presset meg til det ytterste. I år har jeg forberedt meg på de siste månedene, sier Ronaldo.

Zidane har ikke bare stor innflytelse på lagets største stjerne

Oppgitt og forundret



Ifølge ESPN så lytter «de absurd talentfulle spillerne» når Zidane prater. De skriver at det handler om at Zidane er «en av dem», han er en likestilt i kraft av hans tidligere karriere – ikke minst i Real Madrid. Med eks-manager Rafa Benitez var det stikk motsatt. Spillerne skal sarkastisk har referert til spanjolen som deres «nummer 10-spiller», det vil si lagets viktigste mann. Men med Zidane fikk de en virkelig nummer 10.

ESPN forteller en historie hvor Benitez forsøkte å fortelle Ronaldo hvordan han skulle avslutte på mål. Den tidligere Liverpool-manageren har ingen spillerkarriere å vise til, men fortalte for eksempel «Gullballen»-vinner Ronaldo hva slags kroppsstilling han skulle innta før skudd. Ifølge nettstedet skal Ronaldo ha reagert kjølig og blitt både oppgitt og forundret.

Zidane tok på sin side frisparkene med Ronaldo selv – en slags treningsutfordring. 20 meter fra mål hamret de en rekke baller mot mål, rundt en tenkt mur og en keeper i mål. Zidane vant konkurransen.

I dag kan samarbeidet ta de to til nye høyder. Zidane gjenta bragden fra i fjor, mens Ronaldo igjen kan stå øverst på podiet i Cardiff, hvor han vant sitt aller første trofé med Manchester United tilbake i 2004.

