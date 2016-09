Slik er Solbakkens siste FCK-mesterlag

KØBENHAVN (VG) Det tok tre år etter hjemkomsten til København. Nå kan Ståle Solbakken (48) presentere sitt nyeste byggverk på 19 mann – og hans tredje «storlag» på ti sesonger i FC København.

Før treningsstart i går samlet nordmannen dagens kamptropp foran VGs fotograf i mektige Parken, der FC København aldri taper, hverken i Champions League-sammenheng eller Superligaen, og 11 av de 19 han sender ut mot belgiske Brugge spiller trolig Europa-sesongens viktigste kamp.

For den avgjør om Ståle Solbakken klarer målet om å overvintre i Europa – enten ved et sensasjonell Champions League-avansement eller en overflytting til Europa League-sluttspillet.

Hans tredje mesterlag i FC København beskriver han som en blanding av de to første. Etter å ha startet periode to i den danske hovedstaden for tre år siden, med et lag han «arvet» fra forgjengeren, har han i praksis byttet ut alle – minus kapteinen Thomas Delaney (25), hans beste spiller, og dribleflanken Youssef Toutouh.

– Vi byttet voldsomt første året. Men dette er nok det mest «salgbare» laget. De er yngst, de fleste er fra 22 til 25, og veldig nær sin «prime» i karrieren, beskriver Solbakken.

– Mye fysikk

Manageren stiller i blå treningsdress og vurderer dagens mannskap mot 2006-utgaven, laget som slo Manchester United, som besto av høyreiste skandinaver og minst like svære Atiba Hutchinson – og 2010/11-laget, som gikk til 8-delsfinale mot Chelsea. Samt klarte 1–1 mot Pep Guardiolas Barcelona bestående av syv ferske spanske verdensmestere og Lionel Messi fra start i Parken.

SJEFENE: Ståle Solbakken og midtstopper Mathias «Zanka» Jørgensen, som nordmannen beskriver som den fremste lederen i laget. Her har duoen akkurat avslørt at Jørgensen har forlenget kontrakten med FCK. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Mye fysikk. Litt mindre X-faktor nå enn i 2010. Da hadde vi Dame N’Doye og Jesper Grønkjær på høyt europeisk nivå. Og jeg så ikke mange bedre høyrebacker enn Zdenek Pospech i Champions League det året, sier Solbakken til VG på et møterom i niende etasje i FCK-kontorene i Parken.

SOLBAKKENS TIDLIGERE FCK-MESTERLAG 2006/07. Foretrukket 11’er (4-4-1-1): Jesper Christiansen (Danmark) – Lars Jacobsen (Danmark), Brede Hangeland (Norge), Michael Gravgaard (Danmark), Oscar Wendt (Sverige) – Michael Silberbauer (Danmark), Tobias Linderoth (Sverige), Hjalte Nørregaard (Danmark), Jesper Grønkjær (Danmark) – Atiba Hutchinson (Canada) – Marcus Allbäck (Sverige). Solbakken: Banebryterne. FCK hadde aldri spilt i et europeisk gruppespilll. Et ultragjennomført, solid skandinavisk lag. Direkte spillestil og lite hokuspokus. 2010/11. Foretrukket 11’er (4-4-1-1): Johan Wiland (Sverige) – Zdenek Pospech (Tsjekkia), Mathias «Zanka» Jørgensen (Danmark), Mikael Antonsson (Sverige), Oscar Wendt (Sverige) – Christian Bolaños (Costa Rica), William Kvist (Danmark), Claudemir (Brasil), Martin Vingaard (Danmark) – Jesper Grønkjær (Danmark) – Dame N’Doye (Senegal). Solbakken: Et klimaks over to års jobbing. Et spektakulært lag og det beste jeg har hatt her. Spilte jevnt med Barcelona i tre av fire omganger. Tror vi hadde hatt en fair sjanse mot Chelsea (8-delsfinalen) om vi ikke hadde hatt juleferie og to og en halv måned uten konkurransekamper.

Felles for alle tre lagene: Gode defensivt med helskandinaviske forsvar, slik at nordmannens foretrukne, rendyrkede sonespill skal fungere.

Men Solbakken klarer ikke velge hvilket stopperpar som er best; Brede Hangeland/Michael Gravgaard, Mathias Jørgensen/Mikael Antonsson eller dagens i Jørgensen/Erik Johansson. Sistnevnte var for øvrig Åge Hareides stopperklippe i Malmö-suksessen.

– Jeg vil ikke si vi er bedre enn i 2010, men det er større konkurranse nå. De var 12–13 mann som spilte hele tiden. Nå er det langt flere, vurderer lagkaptein Thomas Delaney til VG.

– Familiediskusjon

– 2010/11 er stadig best. Det er det ikke tvil om. Men dette kan bevise noe annet. Vi kan komme lenger enn det laget. Men de er stadig vekk det største, fastslår William Kvist, like fast på laget for seks år siden som nå.

– Blir dette ditt siste store FCK-lag, Solbakken?

– Det vet ingen. Jeg har 18 måneder igjen av kontrakten og for meg er det en familiediskusjon. Vi har roen nå, og bor slik vi gjør nå frem til sommeren.

– Er dere noe nærmere en avgjørelse om hvor dere skal bo?

– Det varierer litt...

– Står det mellom København eller Hamar?

– Det står mellom hvilke planer vi skal ha de neste fem årene, sier Ståle Solbakken.

Han er neppe uønsket videre i FC København – som garantert skal bygge flere stjerneellevere. Med eller uten nordmannen.

Sier midtstopperen er uinteressert i fotball



Slik vurderer Ståle Solbakken sine egne spillere i det som VG antar blir dagens lagoppstilling i Champions League-matchen mot Brugge:

ROBIN OLSEN (26), KEEPER

Solbakken: Enda større potensial enn hva han er foreløpig: Har fått to meter «gratis»; Enorm høyde og rekkevidde. Må jobbe litt med bena og tøffere i feltet. Da kan han bli Premier League-keeper. Rolig type. Nesten for rolig.

PETER ANKERSEN (26), BACK

Solbakken: Holder Høgli ute av laget. Den med størst fremgang siden han kom. Bedre én mot én defensivt. Enorm motor. Kan nok spille kamp hver dag.

MATHIAS «ZANKA» JØRGENSEN (26), STOPPER

Solbakken: Lederen i gruppen. Har startet 28 kamper sammen med Erik Johansson og aldri tapt. Begge to kan ta med ballen ut, begge er gode til å forsvare.

ERIK JOHANSSON (27), STOPPER

Solbakken: Totalt uinteressert i fotball. Litt som Björn Bergmann Sigurdarson; Han ville ikke sett Barcelona-Real Madrid om de spilte i hagen hans, men Erik er ikke like «fjern» som Björn. Tipper han kan syv spillere på Real Madrid og Barcelona. Björn kan to.

LUDWIG AUGUSTINSSON (22), BACK

Solbakken: Blir solgt til sommeren. Bunnsolid, men kan jobbe mer med eksplosiviteten sin. Fordel i at han har godt venstreben. Mangler litt én-mot-én begge veier. Må jobbe litt for å ta det siste steget.

MIDTPUNKT: Manager Ståle Solbakken med flere av sine største stjerner på tirsdagens trening i Parken: Federico Santander (til venstre), Tom Høgli, Mathias «Zanka» Jørgensen, Ludwig Augustinsson, Erik Johansson og Mikael Antonsson. Foto: , Bjørn S. Delebekk, VG

BENJAMIN VERBIC (22), FLANKE

Solbakken: Internasjonal. Kan drible med begge ben, kan gå av folk, kan score, god målscorer til å være kant, bra motor. Den som må holdes i ørene på alt det taktiske. Ikke helt kontroll på temperamentet og har det laveste bunnivået. Må få «orden på hodet», så har han det meste.

WILLIAM KVIST (31), SENTRAL MIDTBANE

Solbakken: God siste seks-syv måneder. Brukte syv måneder på å komme opp i tempoet igjen etter å ha sittet på benken i Wigan, Stuttgart og Fulham. Vært på lån rundt uten helt å få det til.

THOMAS DELANEY (25), SENTRAL MIDTBANE

Solbakken: Vært vår kanskje beste spiller siste og den jevneste i Superligaen de siste 18 månedene. Klar for Werder Bremen til jul. Boks-til-boks og duellspiller på høyt internasjonalt nivå. Farlig i boksen og ekstrem hodespiller til å være 180 cm. Hans største styrke er det mentale.

RASMUS FALK (24), FLANKE

Solbakken: Stjerne i Odense i mange år. Hatt en god start på sesongen og er den som kan gjøre det uventede. Også bedre defensivt enn vi fryktet. Der har han lært fort.

FEDERICO SANTANDER (25), SPISS

Solbakken: Har spilt seg inn på det paraguayanske landslaget. God allround-spiss med hodespillet som spisskompetanse. Han og Cornelius er grunnen til at vi kan spille ren 4-4-2, de er fantastiske førsteforsvarere. Måtte gå ned noen kilo da han kom. Stille, rolig kar med søramerikansk temperament på banen.

ANDREAS CORNELIUS (23), SPISS

Solbakken: Fått litt bedre touch etter en fæl ankelskade og Cardiff-oppholdet. Ekstrem spisskompetanse i hodespillet.