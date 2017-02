Slakter forsvaret etter høydramatisk målfest mellom City og Monaco

(Manchester City - Monaco 5-3) Radamel Falcao (31) var tilbake i England og så ut til å gjøre livet surt for City, men så våknet de lyseblå og avgjorde den elleville fotballkampen.

– Det er selvfølgelig mange plusser etter denne kampen, men samtidig var det masse individuelle og kollektive feil. Det var mye dårlig forsvarsspill. Det er kult for oss å se på, men jeg tviler på at dette er veien å gå for å komme til finalen, sa Viasat-ekspert Morten Langli.

Pep: – En nytelse

– Det var vanskelig å ligge under, men vi gjorde en god jobb. Vi fikk til å spille vår fotball, holdt oss til det, og til slutt ga det oss seieren. Men vi må bli bedre i forsvar også, sa Raheem Sterling.

– Det skjedde mange ting, så det var en nytelse for de som kom på stadion, og uten tvil for de som så kampen hjemmefra. Monaco bekreftet i kveld at de er et veldig godt lag. Det er umulig å spille bra i 90 minutter, særlig når vi er et lag med lite erfaring på dette nivået, sier Manchester City-manager Pep Guardiola til BeIN Sports.

Det er noen fotball-kjennere som nok har ment at den franske ligaen ligger på et nivå under engelske Premier League. De fikk noe å gruble på etter tirsdagens elleville kamp mellom to lag som er overlesset med kvalitet, og som ga oss en fotballkamp det vil ta lang tid å fordøye.

Ingrediensene var blant annet åtte mål, straffesituasjoner, fantastiske scoringer, keepertabber og straffebom på et kritisk tidspunkt.

– Dette var en utrolig kamp. Det er stort for fansen å se så godt angrepsspill og åtte mål. Jeg gratulerte mine spillere, men vi gjorde noen defensive feil, og vendepunktet var nok straffemissen da vi kunne tatt ledelsen 3-1, sa Monaco-trener Leonardo Jardím.

Refser engelske klubber

Vi må bare begynne etter 26 minutter da hjemmelaget tok ledelsen: City broderte seg gjennom monegaskerne, Leroy Sané la inn foran mål til Raheem Sterling som sendte de lyseblå i ledelsen.

Men Monaco er tross alt det mestscorende laget i Europa og utligningen kom fem minutter etterpå. City-keeper Wilfredo Caballero viste at han er best med hendene selv om han spille fotball, med et elendig utspill vant gjestene tilbake ballen. Fabinhos innlegg var perfekt til Radamel Falcao, spissen som måtte dra fra Manchester United og Chelsea med halen mellom beina, stupte inn 1-1 med pannebrasken - hans scoring nummer 27 i alle turneringer for den franske serielederen.

– Det viser litt av utålmodigheten til engelske klubber da han var der, han hadde hatt en skade, men de ville at han skulle levere med en gang. Han er en målmaskin når han er frisk, men må få tid til å bygge seg opp, sa Rune Bratseth i Viasats studio.

TILBAKE I ENGLAND: Radamel Falcao herjet med Manchester City. Foto: Dave Thompson , AP

Så fikk vi en av mange kontroversielle situasjoner: Sergio Agüero rundet keeper og gikk i bakken. De fleste trodde dommeren dømte straffespark, i stedet ble det gult kort til argentineren for filming. TV-bildene viste at det var kontakt mellom Danijel Subasic og Aguero. Men kanskje falt han litt for lett? Det mente i hvert fall dommeren. På sidelinjen sto Pep Guardiola og freste.

18-åringen scoret

I stedet var det laget fra fyrstedømmet som skulle sjokkere engelskmennene på nytt. City sov da de skulle forsvare et frispark - lynkjappe og 18 år gamle Kylian Mbappe kom alene med Caballero og satte inn 2-1 på rutinert vis. Han ble med det tidenes nest yngste franskmann som scorer i Champions League, Karim Benzema var tre måneder yngre.

– Forsvarsspillet til John Stones på det baklengsmålet er meget svakt. Han hang ikke med, sa Bratseth.

Skuffede City-supportere svarte med enorm pipekonsert etter en omgang der Monaco fikk løsne 10 skudd, ifølge statistikkguru OptaJoe er det ny negativ rekord for City denne sesongen.

HODEBRY: Pep Guardiola så ikke fornøyd ut underveis. Foto: Oli Scarff , AFP

Straffe, keepertabbe og volleyscoring

Det ble ikke mindre dramatisk etter sidebytte, men mer oppløftende for City-fansen, etter hvert. For først fikk Monaco straffespark da Nicolas Otamendi taklet Falcao, men colombianeren klarte ikke å overliste Caballero fra krittmerket.

I stedet for 1-3 kom City på farten. Agüero ble spilt fri i bakrommet og klemte til, skuddet gikk rett på Subasic som på merkelig vis klarte å rote ballen i mål. En enorm keepertabbe!

Han trengte ikke å deppe lenge. City sendte opp masse folk, og da slo gjestene til på nok en kontring. Fabelaktige Falcao lurte City-stopper John Stones før han lobbet ballen elegant over Caballero og da sto det 3-2 til Monaco. Og ennå var det en halvtime igjen å spille.

20 minutter før slutt fikk City corner. David Silva sendte ballen rett til Agüero tok i mot og klemte til direkte på volley- 3-3!

MÅLFEST: Sergio Agüero gjorde det han kunne for å bidra til den høydramatiske kampen mot Monaco. Foto: Phil Noble , Reuters

Åtte minutter etterpå fikk de corner på ny. Toure vant duellen i feltet og stusset mot bakerste stolpe, der fikk Stones sende City i ledelsen igjen.

City var ikke fornøyde med det. De malte på, Silva lobbet Agüero alene med keeper, han la inn foran mål til Leroy Sané og da sto det 5-3 til Guardiolas menn.

– Ingen av lagene er gode nok

Det ble også kveldens siste mål. Det så mørkt ut for City, men etter hvert fikk de med seg et greit utgangspunkt før returkampen i fyrstedømmet.

– Det var dårlig stemning i garderoben. Jeg synes vi spilte en bra kamp, men små tilfeldigheter gjorde at det endte som det gjorde, sa Radamel Falcao til Viasat.

Også i England lovpriset man underholdningsverdien. Forsvarsspillet sto derimot til stryk:

– Man kan ikke slippe inn sånne mål og vinne Champions League, men det er slik de spiller. Ingen av lagene er gode nok defensivt, sa BBC-ekspert Chris Waddle.

