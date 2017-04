Skadet Dortmund-stjerne: – Det går mye bedre

Borussia Dortmund-stjernen Marc Bartra (26) kommer med en gladmelding til bekymrede fotballfans.

– Hallo, alle sammen! Som dere kan se, går det mye bedre med meg. Takk til alle for støtten og meldingene deres! All min styrke sendes til mine lagkamerater, supportere og til Borussia Dortmund før kveldens kamp, skriver Bartra sammen med et Instagram-bilde hvor han holder tommelen opp og smiler.

Den spanske Dortmund-midtstopperen kommuniserer for første gang etter at han ble truffet av splinter fra et knust vindu etter at tre eksplosjoner rammet spillerbussen på vei til Champions League-kampen mot Monaco tirsdag kveld.

Bartra ble fraktet til sykehus med en skadet arm, og gjennomførte natt til onsdag en vellykket operasjon, der flere fremmedlegemer i armen ble fjernet. Han kan trolig skrives ut om et par dager etter tirsdagens bussdrama.

Spillerens far, Jose Bartra, har latt seg intervjue av spanske medier. Han opplyser at sønnen trolig kan forlate sykehuset om et par dager.

– Vi snakket sammen i går etter operasjonen, og han sa at han hadde det helt fint. Det er sant at han opplevd det (eksplosjonene) som et sjokk. Det første han hørte var et høyt smell og en eksplosjon. Deretter kjente han smerte i hodet og armen, og han skjønte ikke hva som hadde skjedd, sier pappa Bartra ifølge NTB.

Kampen mellom Borussia Dortmund og Monaco ble utsatt fra tirsdag klokken 20.45 til onsdag klokken 18.45. Borussia Dortmund-sjef Hans-Joachim Watzke.

– Vi spiller ikke bare denne kampen for oss selv. Vi spiller den for alle – enten du er fra Dortmund, Bayern eller Schalke. Vi ønsker å vise at terror og hat aldri må få styre våre handlinger. Og selvfølgelig spiller vi for Marc Bartra, som ønsker å se sitt lag vinne, sier Watzke.

Bartra har fått en rekke støtteerklæringer fra supportere, spillere og andre fotballpersonligheter.

– Vi er alle i sjokk og våre tanker er med Marc. Vi håper han han fort blir frisk, sier Dortmund-kaptein Marcel Schmelzer til klubbens hjemmeside.