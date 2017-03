(Leicester-Sevilla 2-0, 3–2 sammenlagt) Leicester er klar for kvartfinale i Champions League etter å ha tatt seg videre fra et dramatisk oppgjør mot Sevilla med 2-0-seier på King Power Stadium.

Etter sparkingen av managerlegenden Claudio Ranieri (65) for tre uker siden har Leicester nå vunnet tre strake kamper under ledelse av Craig Shakespeare (53).

I det som ble et intenst oppgjør mot Sevilla tok den regjerende Premier League-mesteren seg til kvartfinalen i Champions League etter scoringer av Wes Morgan (33) og Marc Albrighton (27).

De spanske gjestene kunne ha berget ekstraomganger et kvarter før slutt, men Kasper Schmeichel (30) ble helt med en strafferedning på forsøk fra Steven N'Zonzi (28).

– Det er en utrolig prestasjon av klubben. Jeg er stolt av guttene. Vi møtte et kvalitetslag, men vi hadde en plan og vi lyktes med den. Det var en fantastisk kveld. Det er utrolig å være i kvartfinalen, sier Schmeichel i et intervju publisert på Leicesters egen Twitter-konto.



Nasri så rødt

Etter at kaptein Morgan kriget inn 1–0 for Leicester i første omgang, fulgte Albrighton opp med å hamre inn den avgjørende scoringen i starten av den andre.

– Jeg har ikke ord. Det er en fantastisk kveld for klubben.Vi måtte jobbe hardt mot et godt lag, men vi fortjente det, sier Albrighton.

Ikke lenge etter etablerte Sevilla et vedvarende trykk mot et lavtliggende Leicester-forsvar. I starten av bortelagets gode periode var også Sergio Escudero (27) nær ved å banke inn det som ville vært en kampforlengende redusering, men et skudd fra distanse smalt i tverrliggeren.

I etterkant av sjansen fortsatte Sevilla å produsere muligheter, men plutselig oppsto det en kontroversiell situasjon hvor Samir Nasri (29) ble provosert av hjemmelagets Jamie Vardy (30). Sistnevnte dyttet først Sevillas midtbanespiller, før Nasri svarte med en nikk mot Vardys panne som resulterte i rødt kort.

– De konfronterer hverandre. Dommer mener at de er like skyldige. Med det gule kortet til Nasri fra før, er det ingenting å si på den avgjørelsen, kommenterte Viasats Petter Veland.

– Det er fyktelig provoserende at det skjer. Det ødelegger spillet, sier fotballekspert Rune Bratseth i Viasats studio.

SAMMENSVEISET GJENG: Leicester-spillerne jublet for Marc Albrightons scoring for Sevilla i andre omgang. Foto: Scanpix

Skrev historie

Leicester deltar for første gang i Champions League som et resultat av den sensasjonelle Premier League-triumfen sist år og har naturlig nok aldri tidligere vært blant turneringens åtte siste gjenværende lag.

Denne sesongen har blåtrøyene slitt stort i serien, men med Ranieris avgang har spillerne løftet seg på bemerkelsesverdig vis.

– Spillerne og klubben kan være veldig stolte. Vi hadde hellet med oss enkelte ganger, men vi viser en utrolig karakter, sier manager Craig Shakespeare, før han roser sin danske keeperhelt som reddet et straffespark også i det første oppgjøret mot Sevilla.

– Kasper er en fantastisk målvakt. Da vi trengte ham som mest, vartet han opp med noe stort.

Shakespeare tok over som manager for Leicester etter å ha begynt som assistent i klubben for andre gang i 2011. Nå kan 53-åringen lede blåtrøyene til Champions League-finale. For Leicester-eventyret har ikke stoppet. Det fortsetter.