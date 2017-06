Sergio Ramos: Får villmannen sitt finale-hat trick for Real Madrid?

CARDIFF (VG) Den siste treningen foran Champions League-finalen var over, og de fleste Real Madrid-spillerne hadde gått i garderoben. Sergio Ramos sto og fiklet med en rød telefon.

Mange av de frivillige på Millenium Stadium i Cardiff flokket seg sammen på hver side av spillertunnelen, i håp om å få tatt en «selfie» med superstjernene. Ramos gikk fra bilde til bilde, men da en ung jente fikk napp, ble hun tydelig stresset og fikk ikke telefonen til å fungere.

Da overtok Ramos; tok telefonen hennes, dro pekefingeren opp og ned, fant frem riktig bildemodus, strakk ut armen, tok bildet og reddet både kvelden og sikkert resten av året for denne jenta. Så gikk han over til motsatt side og reddet enda noen flere kvelder, før han ble borte.

Nå er han tilbake for å redde Real Madrid, slik han så ofte før har gjort.

Som i Lisboa tre minutter på overtid i Champions League-finalen i 2014, nikken som ga 1–1 og ekstraomganger og 4–1 til Real Madrid. Som i Milano-finalen i fjor, da han sendte Real Madrid i ledelsen i finalen i oppgjøret som endte 1–1, før Ramos satte den fjerde straffen da Real vant fra 11 meter. Som mot Barcelona i serien i år, da han sikret et utrolig viktig Madrid-poeng i sluttminuttene.

Han har scoret 68 mål på 521 Real Madrid-kamper, 41 av dem med hodet, vanvittige midtstoppertall – og i kveld kan han score i sin tredje Champions League-finale på rad.



Kvelden før satt han foran journalistene og svarte fornuftig på alle spørsmål, snakket om at Real Madrid har en «avtale» med historien, at klubben skal gripe muligheten som har bydd seg til å bli det første laget som vinner Champions League to sesonger på rad.

I CARDIFF: Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Samtidig finnes det en annen Sergio Ramos. Han fremstår som en vennlig mann stappfull av sjarm, men forvandles til en «uvennlig» mann stappfull av nådeløse taklinger på banen.

Mange ganger virker det rett og slett som om han mister det hodet som så ofte rydder unna bak og scorer mål foran.



Historien kunne fort ha sett litt annerledes ut, for eksempel i 2014: I semifinalen mot Bayern München ledet Real Madrid 4–0 sammenlagt, det var 3–0 i returen München, Ramos hadde scoret to. Alt var avgjort.

Da kastet Sergio Ramos seg plutselig inn i en vill takling på Philipp Lahm, han traff ballen, men de fleste dommere ville nok dratt opp det gule kortet.

Det kortet hadde gjort at Ramos måtte stå over finalen, og for å lese fra engelske Guardians rapportering fra kampen: «Han er heldig som slipper unna. Det ville vært den dummeste grunnen til å miste en finale siden Claudio Cannigia gikk glipp av VM-finalen i 1990 etter sin meningsløse hands i semifinalen.»

Det kunne nesten vært en karrieredefinerende takling, et idiotisk øyeblikk som kunne kostet Real Madrid den tiende Champions League-triumfen.

Men Ramos slapp unna, trener Ancelotti plukket ham av Allianz Arena – og trolig er det eneste mulighet til å få ham til å roe seg ned. På banen finnes det ingen behersket utgave av Sergio Ramos, bare krigeren, han som kommer med hodet der andre kvier seg for å sette beina. Det er alt eller ingenting, han sparer ingen, og for noen uker siden kunne Lionel Messis karriere bokstavelig talt fått en knekk da 31-åringen fra Sevilla kom susende med begge bein og fikk Madrid-karrierens 22. røde kort.

PÅ'N IGJEN: Det har vært noen tøffe dueller mellom disse to. I kveld smeller det igjen mellom Mario Mandzukic og Sergio Ramos. Foto: AFP

I Cardiff i kveld er vil det smelle igjen. Det blir nok noen høye albuer i møtet Mario Mandzukic, de har hatt sine feider under kroatens tid i Bayern og i Atlético. Mandzukic viker heller ikke unna, og se ikke bort fra at Juventus-trener Allegri gir ham et hint om at det vil lønne seg å hisse opp Sergio Ramos ganske tidlig.

Det pleier ikke å være så vanskelig.

Men så pleier også Ramos å stå der med pokalen når det er over.