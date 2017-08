Rosenborg kan ikke kjøpe spillere hvis de blir Champions League-klare

TRONDHEIM (VG) Rosenborg er klare til å «trykke på knappene» om det skulle bli Champions League-spill. Men de har et problem: «vinduet» stenger før de vet om det blir spill på høyeste nivå denne høsten.

– Overgangsvinduet stenger 16. august for oss i Norge, mens eventuell avgjørelse om Champions League kan falle 22. eller 23. august, bekrefter Rosenborgs sportslige leder Stig Inge Bjørnebye.

Det verst tenkelig scenariet er om Rosenborg skulle få et tilbud på «fantasillioner» på Fredrik Midtsjø eller Nicklas Bendtner dagen etter at vinduet stenger for Norge, mens det fortsatt er åpent i andre land.

– Men dere må ikke selge?

– Nei, verken økonomisk eller sportslig må vi selge.

Stig Inge Bjørnebye har en mobiltelefon som kan gå varm selv i trøndervær. Han er kontinuerlig i markedet for å se hvilke muligheter som finnes og om det er noe for Rosenborg. Som da de nylig hentet Jonathan Levi fra Öster på nivå to i Sverige. Det er en kar som Rosenborg har sjekket lenge, og plutselig var det viktig å sikre seg han foran mulige konkurrenter.

Men planleggingen for eventuelt Champions League-spiller altså ikke bare lett.

– Fordelen er at det erfaring med Champions League her i Rosenborg. Vi vet at det er mange knapper som må trykkes hvis det skulle bli gruppespill. Og mange av disse tingene kan vi ikke vente med til torsdagen etter siste playoff-kamp, sier Bjørnebye.

Hjemmekampen mot Celtic onsdag blir ekstremt viktig. Det kan absolutt bli «levelige» motstandere videre for Rosenborg. Det er faktisk ikke en eneste av de mulige motstanderne som er uslåelig.

– Neida, mulighetene er absolutt der, sier Stig Inge Bjørnebye.

– Samtidig er det ingen tvil om at det er vanskeligere å komme til Champions Leagues gruppespill nå enn tidligere, og neste år blir det enda vanskeligere.

– Har du planer om å kjøpe spillere før vinduet stenger?

– Vi kommenterer som kjent aldri overganger før de er et faktum, men det er noe vi hele tiden vurderer. Og vi vet at det med gruppespill, enten i Europa League eller Champions League, blir mye tøffere belastning på spillerne og større fare for skader.

Om Rosenborg vinner over Celtic onsdag, er det allerede klart at klubben kommer til å spille i én av europacupene i høst. Taper de, er det fortsatt en Europa League-mulighet i playoff.

Bjørnebye ser at det er en enorm utvikling i internasjonal fotball.

– Om vi skulle klare å komme til Champions League, tipper jeg at vi blir den minste klubben som klarer det – hvis vi snakker om budsjetter og den slags.

