Rosenborg-helten: – Det viktigste målet jeg har scoret

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-Dundalk 1-1, 2–1 eeo., 3–2 sammenlagt) Det er en Rosenborg-historie som gjentar seg gang på gang. Når Mathias Vilhjalmsson (30) får sjansen – tar han vare på den.

Rosenborg og Dundalk hadde spilt 1-1 etter nitti minutter, for andre kamp på rad. Irene hang i tauene og Rosenborg gikk for å avgjøre kampen før en eventuell straffesparkkonkurranse. Så svingte Vegard Eggen Hedenstad ballen inn fra høyre.

– Jeg tror det er det viktigste målet jeg har scoret. Jeg har kanskje scoret flottere mål, men det er viktig økonomisk og så tar det oss til Europa. Så det var et veldig viktig mål, sier Vilhjálmsson til VG.

Super-innbytteren



Islendingen er kanskje ikke Rosenborgs beste fotballspiller, men han har igjen og igjen vist seg som den viktigste. Og kanskje den mest lojale.

– Jeg blir veldig motivert av å komme innpå og score. Det er ingen vits å bli sur. Man må gripe sjansen når man får den, og det føler jeg at jeg har gjort mange ganger i år.

– Jeg ser på meg som spiss, det er min godfot, men jeg har spilt mange gode kamper som indreløper også. Det er noen kamper som passer meg som indreløper, og andre som ikke gjør det. Det kommer helt an på motstanderen.

Rosenborg imponerte ikke, men er ett skritt nærmere Champions League. Nå venter Celtic i neste runde – takket være Vilhjálmssons heading åtte minutter ut i første ekstraomgang.

Lovord

– Matti er helt ekstraordinær på å komme inn og avgjøre kamper. Han har gjort det før, og gjør det igjen. Vi er glade for å ha ham på laget, sier den andre målscoreren; Yann-Erik De Lanlay, mens han kikker bort på matchvinneren.

Rogalendingen var sist på ballen da Rosenborg utlignet irenes ledelse like før pause. Nicklas Bendtners geniale lille flikk ga Mike Jensen tid og rom nok til å stikke gjennom De Lanlay alene med keeper.

– Jeg fikk et litt langt touch, men heldigvis trakk keeper seg, og jeg var først på ballen. Da jeg så at den gikk i mål ble jeg så glad at jeg ikke visste hvor jeg skulle gjøre av meg, sier De Lanlay til VG.

«Kongen»

Minst like desorientert var rogalendingen midtveis i andre ekstraomgang, da han fra benken så at Vilhjálmsson avgjorde kampen.

– Ja, så kom «kongen» innpå og limte den i krysset. Jeg var helt i hundre, jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg da heller.

– Konge? Av og til, kanskje. Jeg har mine øyeblikk, svarer Vilhjálmsson.

Om en uke venter Celtic på bortebane.

– Det blir helt sykt å møte Celtic. Det blir en stor opplevelse som jeg gleder meg skikkelig til. Vi har alt å vinne. De er mye bedre enn de var for to-tre år siden. Brendan Rodgers har gjort en fantastisk jobb, så det blir artig.

SUPERSUB: Her har han gjort det igjen. Matthías Vilhjálmsson har kommet inn fra benken, og avgjort kampen til Rosenborgs fordel. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

Marerittstart



Men i en periode så det ikke ut som at Rosenborg skulle få avansementet de ønsket seg. Og var det én ting Rosenborg ikke ønsket seg mot Dundalk, så var det et tidlig mål imot.

Rosenborg gjorde jobben mot Dundalk, men uten å imponere. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

Det tok ti minutter før Dundalk fikk låne ballen. Frem til da hadde Rosenborg hatt ballen klart mest, men uten å komme til sjanser. Så fikk bortelaget corner, sin første. Og irene kastet ikke bort tiden.

Corneren ble slått på lengste. Der ruvet kaptein Brian Gartland høyest; headingen gikk først ned i bakken, så i mål, og 1–0 til bortelaget. I løpet av de fem neste marerittminuttene kunne og burde det stått 2-0, minst. Rosenborg var heldige som kom fra det med bare ett mål i sekken. Krisestarten var et faktum.

Hjemmepublikumet pep mot heltene sine, og det tok hele 42 minutter før Rosenborg skapte sin første sjanse, og det var et skremmeskudd irene burde tatt på alvor. Bare et minutt senere kom utligningen, gjennom Yann-Erik de Lanlay.

Det tok ikke mer enn ett minutt. Et aldeles magisk touch fra Bendtner ga Jensen rommet han trengte, tyve meter fra mål. Kapteinen fikk tid nok til å avvente før han kunne slippe ballen videre med yttersiden. de Lanlay timet løpet perfekt, og fikk stukket et hode inn foran backen.

Alene med keeper gjorde han ingen feil, og sendte Lerkendal-publikumet til himmels.



Like etter kunne Milan Jevtovic sendt trønderne i føringen, men Dundalks keeper hang med på notene.

Ekstraomganger måtte etter hvert til, og helt på tampen av første ekstraomgang slapp Rosenborg med skrekken, da en helt umarkert Dean Massey var ledig på bakerste stolpe, og banket ballen i tverrliggeren og over mål.

Men takket være nevnte Vilhjalmsson, som kom inn og avgjorde nok en gang, holdt det helt inn for Rosenborg. Det ble kanskje en krisestart – men krisen ble avverget.

– Utrolig lettet



Og dermed venter Skottlands beste lag, Celtic, i neste runde. Det var Kåre Ingebrigtsen naturligvis fornøyd med.

– Vi er utrolig lettet. Når vi kom oss forbi dette hinderet så er vi garantert fire kamper til i Europa. Vi kan begynne å pakke og gjøre oss klar til Glasgow. Vi gleder oss til det. Vi trenger erfaring og kamper på dette nivået her. Vi har fortsatt muligheten til å spille oss til gruppespillet i Europa. Vi er fantastisk lettet sier en fornøyd Rosenborg-sjef etter kampen.

Til tross for en rufsete start, var Ingebrigtsen fornøyd med både resultat og prestasjon.

– Jeg synes vi er klart bedre og vi kontrollerer kampen. Vi kunne og burde vel scoret tidligere, men vi er fornøyde, og jeg synes vi gjør en bra match.