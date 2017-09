Ronaldo-dobbel sørget for Real-seier i Dortmund

(Borussia Dortmund - Real Madrid 1-3, APOEL-Tottenham 0-3) Cristiano Ronaldo (32) scoret de to siste målene da Real Madrid vant et morsomt oppgjør i Tyskland. Harry Kane (24) sørget for hat trick da Tottenham også sikret full pott i gruppa.

Det er Real Madrid og Tottenham som har festet grepet i Champions League-gruppe H, og i de to neste kampene er det duket for en herlig scoringsduell mellom Kane og Ronaldo.

Ny poengdeling for Liverpool – Manchester City ser uslåelige ut

Det var tidligere Tottenham-spiller Gareth Bale som sende Real Madrid i ledelsen borte mot Borussia Dortmund. Han leverte en herlig avslutning på innlegget fra Daniel Carvajal, og styrte ballen vakkert i nettet etter 18 minutter.

Da hadde Dortmund vært fullt med på notene, og blant annet blitt snytt for straffespark da Sergio Ramos handset i straffefeltet.

Ronaldo hadde et par farlige avslutninger, uten å lykkes før pause. Men tidlig i 2. omgang satt den første scoringen. Bale la inn fra venstre, og Ronaldo møtte ballen i feltet og banket inn 2-0 for Real.

Pierre-Emerick Aubameyang reduserte bare fire minutter senere, og det var ny spenning i kampen. Aubameyang var nær utligning også, men det var Ronaldo som skulle punkter oppgjøret etter 79 minutter.

32-åringen ble spilt frem av Luca Modric og banket ballen knallhardt i korthjørnet til Roman Bürki. Ronaldos andre for kvelden, og fjerde på to kamper i sesongens Champions League. På sine syv siste kamper i turneringen har portugiseren banket inn 14 mål.

Dermed klarte omsider Real Madrid å vinne borte mot det tyske storlaget – på forsøk nummer syv.

– I dag var endelig dagen da vi skulle klare å vinne her. Det var en tøff kamp, men vi viste sterk personlighet og autoritet. Vi er på rett vei etter alt som er blitt sagt. Vi vil selvfølgelig finne tilbake til vårt beste, og jeg synes vi tok et skritt i riktig retning her, sa Sergio Ramos.

Real Madrid har hatt en tung start på sesongen i La Liga, men står altså med full pott på to kamper i Champions League.

– Det var en glimrende kamp av oss. Vi startet bra, den første omgangen var meget bra, og vi fortsatte etter pausen. Vi slet riktignok i perioder i 2. omgang, men spilte etter hvert Dortmund ut. Det var perfekt, oppsummerte Real Madrid-trener Zinedine Zidane.

Zahid fra start

Ghayas Zahid fikk sjansen fra start for APOEL hjemme mot Tottenham, men kom i likhet med de fleste på banen helt i skyggen av Harry Kane.

Tottenham spissen står med fem mål på to Champions League-kamper etter et målshow på Kypros.

HERJER I EUROPA: Harry Kane scoret to mot Borussia Dortmund, og tre mot APOEL i kveld. Her gratuleres han av Toby Alderweireld (t.v.). Foto: Matthew Childs , Reuters

Seks minutter før pause fikk han en lang, og lav, pasning fra midtstopper Toby Alderweireld. Superspissen tok med seg ballen og fosset inn i 16-meteren før han trillet den behersket i nettet.

– Det var helt på grensa til offside, men pasningen fra Toby var veldig god.

En ny behersket avslutning sørget for 2-0 da han fikk en pasning fra Moussa Sissoko etter 62 minutter. Fem minutter senere satt nummer tre.

Kane spilte ut til Kieran Trippier på høyrekanten, og avanserte inn i feltet der han fikk ballen i retur fra Trippier. Helt umarkert styrte han ballen i nettet med hodet fra 11 meters hold.

– Det var et utrolig innlegg fra «Tripps», og herlig å se at den gikk inn, sa Kane etter sitt niende hat trick i Tottenham-trøya.

24-åringen scoret først med venstrebeinet, så med høyre og til slutt med hodet før han ble byttet ut det siste kvarteret for å være klar til helgens bortekamp mot Huddersfield i Premier League.

Ifølge Opta er Kane den syvende engelske spilleren som har scoret hat trick i Champions League. Han føyer seg inn i rekken sammen med Andy Cole, Mike Newell, Michael Owen, Wayne Rooney, Danny Welbeck og Alan Shearer.

– Jeg prøvr jo å score i hver eneste kamp, og det er åpenbart en bonus når jeg får tre. Vi var mer besluttsomme i de vitale øyeblikkene, noe man må være på bortebane i Champions League, sa Kane til britiske BT Sports.

PS! Real Madrid tar imot Tottenham på Santiago Bernabeu 17. oktober. 1. november møtes lagene på Wembley i London.

Champions League, gruppe H:



APOEL Nikosia (Kypros) – Tottenham (England) 0-3 (0-1)

Mål: 0-1 Harry Kane (39), 0-2 Kane (62), 0-3 Kane (67).

16.324 tilskuere.

Borussia Dortmund (Tyskland) – Real Madrid (Spania) 1-3 (0-1)

Mål: 0-1 Gareth Bale (18), 0-2 Cristiano Ronaldo (50), 1-2 Pierre-Emerick Aubameyang (54), 1-3 Ronaldo (79).

65.849 tilskuere.