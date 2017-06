Ronaldo-dobbel da Real Madrid knuste Juventus

(Juventus-Real Madrid 1-4) Real Madrid overkjørte Juventus i 2. omgang av Champions League-finalen i Cardiff, og «selvfølgelig» ble Cristiano Ronaldo (32) den største helten med to scoringer.

Mange håpet nok på at det skulle bli Juventus-keeper Gianluigi Buffon sin store kveld, men 39-åringen måtte plukke ballen ut av nettet fire ganger.

Det var jevnt en times tid, men så sprakk det fullstendig for Juventus som hadde kommet seg til finalen ved å slippe inn tre mål på 12 kamper.

De siste 45 minuttene ble rett og slett en maktdemonstrasjon.

- Vi virket mer selvsikre. Vi visste det ville bli en jevn kamp og at det handlet om å benytte seg av sjansene man fikk, og det gjorde vi, sa Gareth Bale da han ble intervjuet etter kampen.

Waliseren ble plassert på benken da han var tilbake i hjembyen, men fikk med seg det siste kvarteret. Da var det meste allerede avgjort.

Casemiro fikk nemlig glimrende treff etter 61 minutter, da en halvklarering havnet i bena til brasilianeren som klinket til fra 25 meters hold. Ballen traff Sami Khedira og suste inn helt borte ved stolpen til høyre for Buffon.

Tre minutter senere ble kampen i realiteten avgjort. Luka Modric kom seg ned til kortlinjen og la perfekt inn mot første stolpe, der Ronaldo dukket opp. Han banket sikkert inn sin andre scoring fra kloss hold.

NEDTUR: Gianluici Buffon fikk ikke den finalen han hadde drømt om. Foto: Carl Recine , Reuters

Juventus hadde ingenting å slå tilbake med da de kom to mål bakpå, og for å toppe elendigheten klarte innbytter Juan Cuadrado å pådra seg sitt andre gule kort i det 83. minutt.

Da kampuret passerte 90 minutter satte innbytter Marco Asensio inn 4–1 etter herlig forarbeid av Marcelo.

Uansett var det Ronaldo som sørget for overskriftene igjen. På litt over et år har han vunnet Champions League to ganger, den spanske ligaen og EM med Portugal.

3-1-scoringen var også portugiserens 12. Champions-League-mål, og han ble med det turneringens toppscorer foran Lionel Messi med 11. Ronaldo har blitt toppscorer i turneringen seks ganger – rekord det også.

32-åringen ble i tillegg den første i historien til å score i tre Champions League-finaler. Totalt har han nå satt inn 105 scoringer i turneringen. Totalt har han nå scoret 600 mål for klubb- og landslag.

Ronaldo har nå fire Champions League-titler. Han vant med Manchester United i 2008, og med Real Madrid i 2014 og 2016 før kveldens triumf.

Lekre scoringer



De to scoringene som kom i første omgang var begge fra øverste hylle. Men det var ikke overraskende Ronaldo som åpnet showet.

Han kombinerte fint med Dani Carvajal som la inn fra høyre der Ronaldo hadde skaffet seg rom inne i feltet. Portugiseren plasserte ballen behersket til høyre for Buffon, etter at Leonardo Bonucci så vidt hadde vært borti den på vei til nettmaskene.

Syv minutter senere kom utligningen, og for et spill det var i forkant. Leonardo Bonucci slo en lang pasning til Alex Sandro som var inne i 16-meteren og på direkten serverte Gonzalo Higuaín. Han dempet på brystet og la ballen perfekt til rette for Mandzukic. På 14 meter dempet han også på brystet, før han med to Real Madrid-forsvarere rundt seg brassesparket på herlig vis.

Ballen fikk en perfekt bue og landet i nettet etter å ha duppet ned over fingertuppene til Navas i Real-målet.