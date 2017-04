Rivaliserende fans overnattet sammen etter Dortmund-dramaet

Borussia Dortmund lanserte en solidarisk Twitter-kampanje for å hjelpe Monaco-fansen. Det ble en stor suksess.

«Kjære Monaco-supportere! Hvis noen av dere trenger overnatting i Dortmund, sjekk ut #bedforawayfans», skrev den tyske storklubben på sin Twitter-konto tirsdag kveld.

Under denne hashtaggen la Dortmund-supportere med en seng til overs ut meldinger, slik at bortefans som manglet overnatting, kunne finne et sted å sove. De tilreisende supporterne fra Frankrike måtte nemlig legge om på planene sine da kampen i Dortmund ble utsatt til onsdag kveld etter flere eksplosjoner som rammet spillerbussen til hjemmelaget.

Bilder som deles på Twitter tyder nå på at Dortmunds rørende kampanje har fungert som den skulle.

Monaco har blant annet publisert flere bilder av Dortmund- og Monaco-fans som er samlet i tyske hjem etter at kampen ble utsatt, med hashtaggen #bedforawayfans.

– Dette er fotball, skriver klubben sammen med bildene av samlede hjemme- og bortefans.

Borussia Dortmund delte onsdag morgen Twitter-meldingen til Monaco og skrev: «Takk til alle fans i og rundt Dortmund for at dere gjorde #bedforawayfans mulig i går kveld».

«Tre senger for tre Monaco-fans tilgjengelig i vår leilighet 1km unna Dortmunds stadion #bedforawayfans», skrev blant annet en Dortmund-supporter tirsdag kveld. Halvannen time senere publiserte han dette bildet:

Dortmunds Twitter-kampanje blir nå hyllet på sosiale medier. Bundesliga-reporteren Stefan Bienkowski, som jobber for blant andre NY Times og The Guardian, er blant de som setter pris på klubbens gest:

Det er ikke bare Borussia Dortmund som viste solidaritet etter de dramatiske hendelsene tirsdag kveld. Monaco-fansen inne på Signal Iduna Park hyllet nemlig sine tyske motstandere ved å synge om dem:

– Det er sånn fotballen skal være. Jeg står opp hver eneste dag og mener at sport kan forandre verden. Fotball skal være en integreringsarena hvor mennesker skal kunne respektere hverandre på tross av hudfarge, religion og nasjonalitet, sa Jan Åge Fjørtoft, som er på jobb i Dortmund for Viasat, om Monaco-fansens rørende hyllest.