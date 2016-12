Reus sikret gruppeseier for Dortmund etter tysk comeback i Madrid

(Real Madrid - Dortmund 2-2) To minutter før full tid hadde Real Madrid gruppeseieren i boks – så dukket innbytter Marco Reus opp.

Tyskerne toppet gruppe F to poeng foran Real Madrid før oppgjøret, som gjorde at den spanske hovedstadsklubben måtte vinne for å avslutte som gruppevinner.

Karim Benzema ordnet både 1-0 og 2-0 for Real Madrid, men Dortmund kom tilbake.

Etter en times spill reduserte Pierre-Emerik Aubameyang, og to minutter før full tid skulle Thomas Tuchels joker bli avgjørende.

En småsyk Marco Reus måtte starte på benken, men kom inn i sluttminuttene og var nådeløs da han dyttet inn 2-2 bak Keylor Navas og sikret gruppeseier for Borussia Dortmund.

– Vi er veldig stolte over det vi fikk til her i dag. Vi har et utrolig ungt lag og det er helt fantastisk at vi klarte 2-2 mot Real Madrid på Santiago Bernabéu, sa Reus i et intervju vist på Viasat Fotball.

Borussia Dortmund endte dermed på 21 mål i årets gruppespill, som er ny rekord i Champions League.

Barcelona tangerte rekorden tirsdag da Arda Turan scoret klubbens 20 mål i årets gruppespill i 4-0-seieren mot Borussia Mönchengladbach.

Bare tre ganger tidligere har en klubb scoret 20 mål på de seks gruppespillskampene: Manchester United i 1998/99, Barcelona i 2011/12 og Real Madrid i 2013/14. Nå er det altså Dortmund som har scoringsrekorden alene med 21 mål.

Benzema-dobbel



Det var duket for en ren gruppefinale på Santiago Bernabéu onsdag kveld da Borussia Dortmund kom på besøk, hvor det startet strålende for vertene.

Like før halvtimen vartet de hvitkledde opp med glitrende angrepsfotball. James Rodriguez tredde gjennom til Daniel Carvajal i fullt firsprang nedover høyresiden.

Den spanske backen slo en presis pasning langs gressmatta mot Karim Benzema, som dyttet ballen i mål bak Roman Weidenfeller i Dortmund-buret.

Ti minutter etter hvilen var franskmannen frampå igjen. Denne gangen var det James som svingte perfekt inn til Benzema, som stanget ballen mellom beina på Dortmund-målvakten til 2-0.

Men det tok ikke lang tid før Dortmund våknet til liv.

Innbytteren avgjorde igjen



Etter en times spill siktet Julian Weigl på Marcel Schmelzer på bakerste stolpe. 28-åringen la ballen på første berøring inn i feltet mot Pierre-Emerik Aubameyang som bredsidet ballen inn bak Keylor Navas.

Da de to lagene møttes i motsatt oppgjør tidligere i høst, var det en tysk innbytter som ordnet 2-2 tre minutter før full tid. I Madrid denne onsdagskvelden var det nesten som om man trykket på reprise. Den gang het innbytteren André Schürrle. Denne gangen het han Marco Reus.

For da det gjenstod to minutter av full tid stormet Aubameyang forbi Sergio Ramos på høyresiden og sendte et innlegg langs gresset mot Reus.

Innbytteren kastet seg frem og fikk dyttet ballen inn bak Navas i Madrid-buret til 2-2.

Dermed ordnet han gruppeseier for Borussia Dortmund, som avslutter gruppe F på topp, to poeng foran Real Madrid.