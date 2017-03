Refser Leicester etter bragden: – Tror de er store spillere

Den gamle Liverpool-profilen Graeme Souness (63) er kritisk til Leicester-spillernes rolle i sparkingen av Claudio Ranieri.

Det gir han sterkt uttrykk for like etter sensasjonslagets 2-0-seier over Sevilla som ga avansement til Champions League-kvartfinaler.

– Leicester vant ligaen ved å spille på den måten, sier Souness på irsk TV 3 ifølge Daily Mail når han blir spurt om lagets prestasjon mot Sevilla.

Fjorårets Premier League-vinnere har sett ut som et mesterlag igjen etter at Craig Shakespeare tok over ledelsen som følge av Ranieri-sparkingen. Mannen med det poetiske navnet har ledet Jamie Vardy & Co til tre seirer på tre forsøk. Han får æren for å ha tatt Leicester-spillet «back to basics», der Ranieri i stedet prøvde å endre sin egen suksessformel.

– Når du er en manager og har vunnet ligaen, vil du da dukke opp den påfølgende sesongen og endre ting? Hvis det ikke er ødelagt, så hvorfor prøve å fikse det? Han ville jo helst trent på samme måte, snakket på samme måte, forberedt dem til kamper på samme måte, reist til kampene på samme måte – alt på samme måte, sier Souness før tiraden mot Leicester-spillerne begynner:

– Noen av spillerne tenkte plutselig ved sesongstart at «vi er store spillere, vi er mestere», og tok foten av gasspedalen. De satte seg i sine komfortable lenestoler, med en Bentley på parkeringen og kanskje et nytt hus. Hva gjør manageren da? Manageren er jo nødt til å gjøre noe, og han sier ifra til dem.

Spår nytt Leicester-fall

Souness mener Leicester-spillerne var skyld i at Ranieri valgte å endre lagets spillestil, og at de har skylden for at italieneren fikk sparken.

– Han kommer på kant med to eller tre innflytelsesrike spillere, og så følger de andre etter, og så er han på kant med nesten hele garderoben. Det er det jeg tror har skjedd, og de spillerne fryder seg der ute og tror de er tilbake. De tror de er store spillere, sier Souness, som spilte nesten 250 Liverpool-kamper mellom 1978 og 1984, før han senere også ble manager i klubben.

Nå spår han at Leicester kommer til å falle igjen:

– De kommer til å mislykkes igjen, det er garantert. De har gjort det før og de vil gjøre det igjen. De kommer til å skuffe deg igjen.

– Claudio vil alltid bli husket

Men enn så lenge er Leicester i litt av et kvartfinaleselskap i Champions League, takket være scoringer av Wes Morgan og Marc Albrighton samt en strafferedning av Kasper Schmeichel.

Mirakelklubben er den store outsideren blant større navn: Real Madrid, Barcelona, Bayern München, Juventus og Borussia Dortmund. Onsdag kveld melder trolig Atlético Madrid og Manchester City seg på festen.

Heldigvis, vil noen mene, er ikke Claudio Ranieri – verdens mest sjarmerende manager ifølge VGs kommentator – helt glemt ennå.

– Claudio vil alltid bli husket i Leicester og i klubben for det han fikk til her. Det er noe som aldri vil bli glemt. Det er hans fortjeneste at vi fikk det ekstremt viktige målet i den første kampen mot Sevilla. Og takket være ham er vi her, sier arvtageren Craig Shakespeare.