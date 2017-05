Real Madrid til finalen etter nabokrig

(Atlético Madrid – Real Madrid 2-1, 2-4 sammenlagt) Det var på vei til å bli et av tidenes største europacup-mirakler, men Real Madrid viste nok en gang hvem som bestemmer i verdens beste fotballby.

Det blir drømmefinale mot Juventus i finalen, etter at Real Madrid stoppet naboen Atlético i Champions League for fjerde sesong på rad.

Nede ved elva Manzanares, på gamle, slitte, klassiske, snart smadrede Vicente Calderón, har det skjedd mirakler før. Men at det skulle være mulig å hente opp 0-3 mot Real Madrid i en Champions League-semifinale, dét trodde nok de færreste egentlig på.

Helt til det var spilt et kvarter.

I løpet av noen vanvittige åpningsminutter la Atlético, drevet frem av sine intense supportere, grunnlaget for det som kunne blitt det største fotballunderet Calderón har sett:

12. minutt: Corner fra høyre og fra fem meter steg Saul Niguez høyest, akkurat foran Cristiano Ronaldo. 22-åringen, som startet barnekarrieren i Real Madrid, banket ballen bak Keylor Navas. 1-0.

16. minutt: 2-0! Fernando Torres ble hektet av Raphaël Varane. Tyrkiske Cüneyt Çakir pekte på straffemerket. Antoine Griezmann gikk frem, han som prikket tverrliggeren fra ellevemeteren i Champions League-finalen mot samme motstander i fjor. Og det holdt på å gå galt igjen. Franskmannen skled da han skulle skyte, han traff dårlig, var borti ballen med begge bein og Keylor Navas burde strengt tatt reddet.

Men det roet seg, i hvert fall Atlético-kjøret. Det roet seg ikke i duellene, for å si det pent, og det var neppe tilfeldig at UEFA kastet Tyrkias beste dommer inn i denne heksegryten. Han har opplevd noen friske lokaloppgjør i Istanbul, og lot seg ikke skremme av at han ble omringet etter omtrent hver eneste takling.

2-0: Antoine Griezmann sleiver inn 2-0-scoringen fra straffemerket. Foto: AP

Real Madrid lar seg heller ikke skremme. Klubben som nesten alltid er best i de største kampene, viste seg som akkurat dét denne kvelden også. Gjestene skaffet seg mer og mer kontrollen over hendelsene i en kamp som stadig ble styggere, med Atlético Diego Godin og Reals Sergio Ramos som sjefskrigerne.

Det gikk mot 2-0 til pause, og et godt utgangspunkt for «Atleti» foran de siste 45 minuttene. Isteden toppet Real Madrids Karim Benzema sesongen sin med en liten magisk dribleserie, og la grunnlaget for scoringen som snudde alle forutsetningene opp-ned:

Helt nede ved det venstre cornerflagget så situasjonen låst ut, men Atléticos forsvarskjemper José María Gimenez, Stefan Savic og Diego Godin så ut som forvirrede lilleputtspillere som aldri hadde lært å posisjonere seg. De klumpet seg sammen og lot Benzema snike seg frem langs dødlinjen.

Benzema slo ut til en fremadstormende Toni Kroos, hans skudd ble mesterlig reddet av Jan Oblak, men på returen fikk Isco stå helt alene. Mannen med skjegget, han som gjør at ingen savner skadde Gareth Bale, dyttet inn 1-2 fra kort hold – og da Real Madrid scoret i den 61. kampen på rad var det mer eller mindre kjørt. Atlético var tvunget til å vinne 5-1.

Real Madrid kunne selvsagt ikke la seg bli kjørt over på samme måte i åpningsminuttene igjen. Cristiano Ronaldo fikk ikke så veldig mye til denne kvelden, men Kroos og Isco og Modric styrte det meste i åpningen av 2. omgang. Atlético Madrid hadde ikke så veldig mye mer å by på, selv om Yannick Ferreira Carrasco og Kevin Gameiro hadde en enorm dobbeltsjanse midt i omgangen.

Det ble ikke flere mål, men de fantastiske supporterne som elsker sitt stadion og sitt lag holdt likevel dampen oppe hele veien i den siste europacupkampen på sitt kjære Vicente Calderón. De var ikke ferdig med å synge før lenge etter kampslutt.

Og, selv om det ikke blir europacuptriumf denne gangen heller, det er tross alt ikke dårlig å avslutte med en semifinale i Champions League.