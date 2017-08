TRONDHEIM (VG) Kåre Ingebrigtsen kommer ikke til å sette Rosenborg-laget til å «stupe i angrep» når Celtic kommer på besøk på Lerkendal onsdag.

– Det er ikke noe sjekk å sende ti mann i angrep - og ikke at Celtic vil straffe oss, sier RBK-sjefen dagen før returkampen i Champions League-kvalifiseringen. Kampen i Glasgow for ei uke siden endte 0-0.

– Lag har kommet hit til Lerkendal og kontret oss i senk tidligere. De har straffet oss voldsomt.

Ikke hodeløst

Ingebrigtsen beroliger med at Rosenborg nok skal angripe for å få et avgjørende mål, men at det ikke skal skje hodeløst:

– Vi skal angripe, men vi skal ha hodet på rett plass - ikke under armen, sier han i møte med norske journalister på Lerkendal.

Både han og kapteinen Mike Jensen er opptatt av at Rosenborg ikke skal gå i den samme «fellen» som Celtic gjorde i sin hjemmekamp:

– Vi må unngå å bli stresset. I Glasgow begynte tilhengerne å bli utålmodig, og pep mot spillerne. Da ble også spillerne stresset, sier den danske kapteinen.

Klar for lang kveld

– Vi håper at vi skal unngå noe lignende. Publikums piping gjorde noe med Celtic i Glasgow, sier Ingebrigtsen.

KLAR FOR STYRKEPRØVE: Rosenborgs trener Kåre Ingebrigtsen med beskjed til Vegar Eggen Hedenstad under kvalifiseringskampen mot Dundalk. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

Han har heller ikke noe imot om det skulle en laaang onsdagskveld på Lerkendal før avgjørelsen faller.

– Da skal vi slite dem ut, sier han om mulige 120 minutter.

Celtic vant 5-0 over Sunderland i en treningskamp i helgen, uten at det skremmer Kåre Ingebrigtsen spesielt.

– Hvis det var noe som skremte, var det effektiviteten. De scoret på alt, sier RBK-treneren.

Ifølge Ingebrigtsen er Pål André Helland klar for spill onsdag, mens det er mer usikkert med Tore Reginiussen når Rosenborg og Celtic møtes for stappfullt hus på Lerkendal onsdag kveld.

Reginiussen usikker

– Tore hadde en bra test tirsdag, men vi må se hvordan han reagerer på den før vi vet noe sikkert.

– Har dere truffet perfekt med formtoppen?

– Vi føler at vi ser piggere ut nå. Vi er lettere til beins nå. Relasjonene mellom spillerne er bedre, og jeg tror de er piggere både i kropp og hode, sier Kåre Ingebrigtsen.

– Vi møter et meget bra lag i Celtic, men det er opp til oss selv om vi tør å være på vårt beste i denne kampen, sier Rosenborg-treneren.