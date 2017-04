Punkterte kvartfinalen med sitt første spark på ballen

(Monaco-Borussia Dortmund 3-1, 6-3 sammenlagt) Valere Germain (27) kom inn for stjerneskuddet Kylian Mbappe (18). 22 sekunder senere knuste han Dortmunds håp om en Champions League-semifinale.

0 Monaco 0 Borussia Dortmund

Monaco hadde 3-2 å gå på fra bortemøtet i Dortmund som ble sterk preget av terrorbombene.

I returmøtet ble det heldigvis kun sportslig fokus. Da kampuret hadde passert 80 minutter Stade Louis II i Monaco, så ledet vertene 2-1 og 5-3 sammenlagt.

Germain kom inn for Mbappe, og bare noen få sekunder senere feilet Lukasz Piszczek stygt på egen banehalvdel. Thomas Lemar snappet ballen og spilte den i retning av Germain som jaget i bakrommet. Via en forsvarer fikk han pasningen og avsluttet iskaldt mellom bena til Dortmund-keeper Roman Bürki.

Det var hans første spark på ballen - nøyaktig 22 sekunder etter at han entret gressteppet.

Og scoringen sørget for at det var game over for Borussia Dortmund.

Laget fikk da også en elendig start på kampen. Allerede etter fire minutter satte Mbappe inn en retur fra Bürki. Det var den brennhete 18-åringens 22. scoring for sesongen.

Etter et drøyt kvarter fikk Radamel Falcao stå umarkert inne i feltet å heade inn 2-0.

Dortmund kom bedre med etter hvert, og da Marco Reus reduserte tidlig i 2. omgang ble det liv i kampen igjen. Bortelaget presset i en lang periode, og kom til flere sjanser. Men Monaco holdt unna, og sikret seg en semifinaleplass etter en underholdende kamp.

