PSG overkjørte Barcelona med festfotball: «Catastrofe del Barca»

(PSG-Barcelona 4-0) Champions League-oppgjøret på Parc des Princes i Paris ble PSG-spillernes kjærlighetserklæring til fotballen - på selveste valentinsdagen. Barcelona-stjernene ble regelrett rundspilt og ydmyket.

Den spanske sportsavisen Marca skriver «Catastrofe del Barca» på forsiden, og det er betegnende for en sjokkerende aften i den spanske hovedstaden. For nå er det bare et mirakel som kan få det spanske storlaget videre til kvartfinalen, og det var absolutt ingenting som tydet på at de er i stand til det.

Til tross for at hele «gullrekka» med Luis Suarez, Lionel Messi, Neymar, Andres Iniesta og resten av gjengen var til stede, så fikk de ikke mer enn statistroller - og det fra start.

Paris Saint-Germain-spillerne kjørte på fra første spark, presset høyt og spilte med en voldsom energi. Bursdagsbarnet Angel Di Maria (29 år) og nyerververlsen Julian Draxler viste enorm kreativitet, og midtbanetrioen med Marco Verratti, Adrien Rabiot og Blaise Matuidi var latterlig overlegne.

– Vi fulgte planen vi har jobbet med i flere dager. Det handlet om at vi skulle legge høyt press på Barcelona, at vi skulle få Messi og Suarez ut av kampen. Vi spilte en veldig god taktisk kamp, sa en fornøyd tomålsscorer Di Maria i et intervju vist på Viasat etter kampen.

– Vi kunne ikke sett for oss en bedre kveld. Det er utrolig å vinne 4-0 mot Barcelona på bursdagen min. Det var den perfekte kamp, sier samme mann til franske BeIN Sports.

PSG-stopper Presnel Kimpembe spilte sin første Champions League-kamp i Thiago Silvas skadefravær - men han var med på å kle fullstendig av den fryktede angrepstrioen til Barcelona.

Det var i den andre enden det skjedde.

Di Maria sørget for 1-0 etter 18 minutter da han skrudde et frispark lekkert i mål. Han fikk riktignok hjelp av en frynsete mur, og ballen gikk over hodet på Luis Suarez i muren før den suste i nettet bak Marc-Andre ter Stegen.

Sist Di Maria scoret mot Barcelona var som Real Madrid-spiller i cupfinaleseieren i april 2014.

Frem Di Marias scoring hadde PSG vært klart farligst, og de fortsatte å dominere. Den eneste farligheten til Barcelona var da Neymar spilte Andre Gomes igjennom - avslutningen ble reddet av Kevin Trapp.

TAFATTE: Lionel Messi og Neymar hadde en nitrist aften på jobb. Foto: Christian Hartmann , Reuters

I den andre enden reddet ter Stegen et forsøk fra Draxler etter 35 minutter, men fem minutter senere var han sjanseløs. Messi slurvet i angrep og mistet ballen. Den havnet hos Verratti som spilte frem Draxler hvis avslutning ble kontant banket i nettet fra spiss vinkel.

Samme stil etter pausen



Hjemmelaget kjørte på med samme stil fra avspark i 2. omgang, og et passivt Barcelona fikk svi som fortjent. Di Maria fikk gå upresset frem til skuddposisjon, og curlet ballen herlig opp i hjørnet til høyre for ter Stegen.

Etter 72 minutter var det endelig toppscorer Edson Cavani sin tur. Thomas Meunier gikk på et raid, og spilte herlig frem til Cavani som avsluttet i steget - forbi en sjanseløs ter Stegen.

I sluttminuttene var Barca-stopper Samuel Umtiti nær en redusering, men headet i stolpen fra kloss hold. Nå har Barcelona en enorm oppgave foran seg.

– Dette gjør vondt, de var bedre enn oss i alt. Vi gjør mange feil, men samtidig er det PSG som gjør en fantastisk kamp fra start til slutt, oppsummerte Barcelonas midtbanesliter Sergio Busquets.

PSG har kommet seg til kvartfinalen de fire siste sesongene, og nå skal det en totalkollaps til for at laget ikke skal klare det igjen. Samtidig har de også røket ut av kvartfinalen av Champions League fire år på rad.

– Alle er superfornøyde i kveld. Vi må holde bena på bakken, jobbe hardt og forberede oss, for vi vet at Barcelona er et fryktinngytende lag på Camp Nou. Vi vil måtte lide sammen, angripe sammen og forsvare oss sammen, sier PSG-stopper Marquinhos ifølge L'Équipe.

PS! Returkampen spilles i Barcelona 8. mars. Barcelona tapte 4-0 borte mot Bayern München i Champions League-semifinalen i 2013, og da fulgte de opp med 0-3-tap i hjemmekampen.