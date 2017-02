Presidenten og treneren i ordkrig etter tapet mot Real Madrid

Napoli-president Aurelio De Laurentiis kritiserte trener Maurizo Sarri etter 3-1-tapet mot Real Madrid.

– Jeg bruker så mye penger, men de samme spiller hver eneste gang. Laget spilte uten temperament, sa De Laurentiis, og la til overfor Gazzetta Sport-journalist Tancredi Palmeri:

– Manageren kan jo bytte taktikk en gang i blant. Jeg forstår ikke valgene hans. Dette kunne blitt 5-0.

Det sa den frittalende klubblederen på vei ut fra VIP-området på Santiago Bernabeu etter å ha sett Napoli tapte 3-1 mot Real Madrid.

– Hvorfor eksperimentere? Da kunne vi ha tapt 5-0, kontret lagets trener Sarri, ifølge Football Italia.

– Jeg er mannen som er på treningsfeltet. Jeg bestemmer. Presidenten bør snakke med meg og ikke med TV om sine egne ideer, sa Sarri, som - inntil da var uvitende - ble konfrontert med De Laurentiis` uttalelser.



Også onsdag: Bayern filleristet Arsenal: – Kanskje de trodde vi var gamle?

– De andre eksisterte ikke



KARISMATISK: Aurelio De Laurentiis er kjent som en løs kanon. Her under "avdukingen" av Gökhan Inler som nye Napoli-spiller i 2011. Foto: Franco Castanò , AP

Napoli tok ledelsen på Santiago Bernabeu og leverte en godkjent forestilling mot de regjerende Champions League-mesterne.

19 år gamle Amadou Diawara - som streiket seg vekk fra Bologna i sommer - og tidligere Madrid-stopper Raul Albiol, var blant de som fikk mye ros.

Klubbpresident De Laurentiis skjønte ikke mye av det.

– Spillerne manglet Napoli-gløden i kveld. Den eneste som viste at han var en Napoli-mann var Insigne, som scoret et frekt mål, sier De Laurentiis.

– De andre eksisterte simpelthen ikke. De så lamslått ut i møte med storslåtte Real Madrid, som faktisk ikke spilte spesielt bra engang.

Tirsdag: PSG knuste Barcelona

Ingen dårlig kveld på jobben

Det var ikke Sarri enig i.

– Real Madrid har ikke vært så gode på tre måneder, og ja, jeg har sett alle kampene.



Han var offensiv på pressekonferansen, og mener det er mulig å temme Ronaldo, Benzema og resten av Real-laget på San Paolo.

– Vi går for 2-0 på hjemmebane og tilnærmer oss kampen med det målet for øyet. Vi må gjøre færre feil og skape enda flere sjanser.

En som fikk en gedigen mulighet til å redusere til 3-2 mot slutten var Napolis belgiske toppscorer.

– Til tross for at han ikke spilte sin beste kamp, så hadde Dries Mertens to store sjanser mot Real Madrid på Bernabeu. Jeg kaller ikke det en dårlig kveld på jobben for en spiss.