Perlescoringer og Özil-hat trick

(Arsenal - Ludogorets 6-0) Mesut Özil (28) scoret ekte hat trick i 2. omgang da Arsenal kjørte over bulgarske Ludogrets i kveldens Champions League-oppgjør.

Arsene Wengers mannskap hadde full kontroll fra start til slutt hjemme på Emirates i London, og vartet opp med sin syvende strake seier i alle turneringer.

– Selvtilliten blir bedre for hver seier, men vi må holde beina på bakken og ta samme innstilling med til hver kamp, sa Wenger etter kampen.

Alexis Sanchez åpnet showet med en lekker lobb etter 12 minutter, og etter at Ludogrets hadde vært farlig frempå et par ganger la Theo Walcott på til 2-0 rett før pause med et glimrende skudd.

PSG og Arsenal på topp



Deretter var det Alex Oxlade-Chamberlain sin tur til å overliste Ludogorets-keeper Vladislav Stoyanov tidlig i 2. omgang.

Så tok Özil tok over showet. Etter 56 minutter ble han spilt frem av Sanchez og scoret sikkert alene med keeper. Og så fikk innbytter Lucas Perez æren av å servere tyskeren etter 82 og 87 minutter. Den siste scoringen var en lekker volley fra 14 meters hold.

I den andre kampen i gruppa vant PSG 3-0 mot Basel, og dermed er det franske storlaget så godt som klare for cupspillet sammen med Arsenal. Begge lag har syv poeng, mens Arsenal har tre flere plussmål. Arsenal og PSG møtes på Emirates om en drøy måned.

– Først må vi vinne borte mot Ludogoretz og så handler alt om å gjøre det vi kan for å vinne gruppa, lovet Wenger.

Arsenal har overkommelig kampprogram fremover, og kan opprettholde den pene statistikken. Lørdag er det hjemmekamp mot Middlesbrough i ligaen, deretter kommer Championship-klubben Reading på besøk i ligacupen før det er bortekamp i Premier League mot Sunderland og returoppgjør mot Ludogorets 1. november. Den første virkelig store testen er hjemmekampen mot byrival Tottenham i ligaen 6. november.

Fakta Champions League:

Arsenal (England) – Ludogorets (Bulgaria) 6-0 (2-0)

Mål: 1-0 Alexis Sánchez (12), 2-0 Theo Walcott (42), 3-0 Alex Oxlade-Chamberlain (46), 4-0 Mesut Özil (56), 5-0 Özil (82), 6-0 Özil (87). 59.994 tilskuere.

Paris Saint-Germain (Frankrike) – Basel (Sveits) 3-0 (1-0)

Mål: 1-0 Ángel Di María (40), 2-0 Lucas Moura (62), 3-0 Édinson Cavani (str. 90). 46.488 tilskuere.