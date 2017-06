(Juventus-Real Madrid 1-4) Før kveldens Champions Legaue-finale gikk Arsenal-stjernen Mezut Özil ut og takket for at han hadde scoret årets mål i turneringen...

Så smalt det fra Mario Mandzukic på et vis man sjelden ser i de største kampene.

– Ikke vondt ment, Mezut, men..., kommenterte den britiske TV-kjendisen og Arsenal-supporteren Piers Morgan da Özil takket for at hans spinnville scoring gikk til topps i kåringen.

Det var den britiske TV-kanalen BT Sport som holdt kåringen av sesongens flotteste mål i Champions League – og det før finalen mellom Juventus og Real Madrid hadde startet.

Døm selv! I videoen øverst i saken kan du se Mesut Özils kunstscoring i Arsenals 3-2-seier over Ludogorets 1. november – og lørdagens Mandzukic-akrobatikk i Cardiff.

Men om Mandzukic sto for kunstverket, så tilhørte kvelden nok en gang Cristiano Ronaldo. Han ble finalens store spiller med to scoringer – og er nå oppe i 600 mål for klubb- og landslag.

Molde-manager Ole Gunnar Solskjær skrev følgende til sin tidligere Manchester United-lagkamerat:

Ronaldo og Real Madrid hylles for triumfen, men Sergio Ramos klarte likevel å erte på seg enkelte etter at han fikk Juan Cuadrado utvist. Real Madrid-stopperen overspilte da Cuadrado tråkket på foten hans.

– Sergio Ramos burde ikke fått være på banen og løfte trofeet, meldte Martyn Ziegler på Twitter.