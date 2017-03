Orker Wenger mer nå?

Kommentar (Arsenal – Bayern München 1-5, 2-10 sammenlagt) Det sies at Arsène Wenger (67) bare kan skrive under på en ny toårskontrakt som Arsenal-manager. Men orker han mer nå?

Det har vært mye fortvilelse og frustrasjon i franskmannens blikk i 2017.

Etter 1-5 hjemme mot Bayern, det femte tapet på syv kamper, vil «Wenger Out»-kravene tilta voldsomt, uavhengig av at det var et tvilsomt rødt kort til Laurent Koscielny som ødela returkampen på Emirates.

Arsenal ledet 1-0, Olivier Giroud var meget nær å nikke inn 2-0 rett etter pause. Isteden ble det 2-10.

Det var vondt å se Arsène Wenger bli fornedret, mannen som i sine første ti år i klubben bygde opp et av de mest fantastiske lagene England har sett. Deretter har det meste handlet om å få være med i Champions League.

Arsenal røk i 8-delsfinalen for syvende gang på rad, hvilket selvsagt ikke er bra. Men Arsenal har også gått videre fra gruppespillet i Champions League hvert år siden 2001, hvilket er helt fantastisk, ikke minst økonomisk. Bare Real Madrid kan vise til det samme (siden 1997).

Og her er vi i nok ved Wenger-kjernen.

For selv om Arsenal-fansen fortsetter å rope på managerblod, er det høyst tvilsomt om amerikanske Stan Kroenke hører det der borte i Missouri. Og gjør han det, spørs det om han bryr seg i særlig grad.

Kroenke eier 67 prosent av Arsenal, og er ifølge Forbes Magazine god for over 60 milliarder kroner – for eksempel tre ganger så formuende som Liverpool-eier John Henry. Dette er en beinhard businessmann som ikke ofte er å se på Emirates, og som i fjor slo fast at man ikke investerer i sport for å vinne titler.

Stan Kroenke teller altså ikke i Premier League-trofeer, hvis noen trodde det. Han teller penger.

Arsène Wenger vært hans personlige pengemaskin, Champions League år etter år er flere hundre millioner inn år etter år. Derfor er det lite sannsynlig at «Silent Stan», som han kalles fordi han sjelden snakker offentlig, velger å fjerne den 67 år gamle franskmannen som har styrt klubben siden høsten 1996. Trolig avgjør manageren selv sin egen skjebne. Kontrakten går ut i juni, og Kroenke & Co. skal altså ha tilbudt ham to år til.

Kanskje venter de til ligaen er over med å bestemme seg. Det ser tøffere ut enn noen gang å bli blant de fire beste og dermed ny Champions League-deltagelse.

Arsenal er dessuten i dårlig form, det er interne stridigheter og bildene av superstjernen Alexis Sanchez som for andre kamp på rad sitter på benken og flirer mens laget taper, er heller ikke godt nytt. Det vil ikke bli tatt godt imot av supporterne.

Og kanskje bidrar det til at Arsène Wenger får mer sympati.

PS! Arsenal har gått forbi 8-delsfinalen i Champions League seks ganger: Fire kvartfinaletap, ett semifinaletap, ett finaletap. Denne imponerende stabile tallrekken viser Premier League-plasseringene i Arsène Wengers 20 sesonger: 3-1-2-2-2-1-2-1-2-4-4-3-4-3-4-3-4-4-3-2.