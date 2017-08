Omar Elabdellaoui førte Olympiakos til Champions League

(Rijeka-Olympiakos 0-1, totalt 1-3) Landslagssjef Lars Lagerbäck kan glede seg over at Omar Elabdellaoui (25) blir å finne i Champions League i høst. Det samme gjør Kristoffer Ajer (19).

Tirsdag kveld ledet Elabdellaoui, som lagkaptein, Olympiakos til 1-0 over kroatiske Rijeka, noe som gir 2-1 seier sammenlagt – og billett inn i eksklusive Champions League.

Elabdellaoui var selvfølgelig med i Lagerbäcks tropp tirsdag. Klubben hans vant 1-0 takket være en scoring av den tidligere Chelsea-spilleren Marko Marin midtveis i 1. omgang.

Hvor mange nordmenn som kommer med i Champions League denne sesongen, vet vi ikke sikkert før onsdag, men slik er ståa nå:

Tarik Elyounoussi (Olympiakos): Omars lagkamerat er altså klar, men Elyounoussi er skadet og har ikke spilt for Olympiakos siden 30.april. Er heller ikke med i Norge-troppen.

Mohamed Elyounoussi (Basel): Basel er direkte kvalifisert for gruppespillet. 1994-modellen nyter stor tillit under trener Raphael Wicky, og «Moi» har allerede notert seg for en scoring i 2017/18-sesongen, i 3-1-seieren over Luzern. I fjorårets utgave av Champions League fikk Basel-spilleren spilletid i blant annet begge oppgjørene mot Arsenal.

Per-Egil Flo (Slavia Praha): Spiller hjemme onsdag mot APOEL (ligger under 0-2). Venstrebacken gikk fra Molde til Slavia Praha i juli 2016, og fikk 11 kamper i 2016/17-sesongen for klubben som vant 1. Liga. Det har gått betydelig tyngre for Flo i 2017/18: Han har ikke vært på banen i den tsjekkiske ligaen eller Champions League-kvalifiseringen.

Håvard Nordtveit (Hoffenheim): Spiller borte onsdag mot Liverpool (ligger under 1-2). Nordtveit var høyt og lavt i forrige ukes oppgjør mot Liverpool: Kom inn, scoret selvmål og hadde målgivende pasning i 1-2-tapet hjemme for den engelske klubben. Han fikk 90 minutter på høyre midtstopper i en trebackslinje mot Werder Bremen, en kamp Hoffenheim vant 1-0.

VIDERE: Kristoffer Ajer. Foto: Andy Buchanan , AFP

Kristoffer Ajer (Celtic): Klare for gruppespillet etter 8-4 sammenlagt over Astana. Ajer har fått spille de to siste kampene for Celtic, både serieåpningen mot Kilmarnock og i returoppgjøret mot FC Astana tirsdag (der han scoret selvmål). Ajer ble tirsdag tatt ut i U21-troppen som skal møte Kosovo og Israel i EM-kvalifiseringen.

Tom Høgli (FC København): Spiller hjemme mot Qarabag onsdag (ligger under 0-1). Mannen med 49 landskamper for Norge har vært i FCK siden 2014, men for øyeblikket er backen skadet. Han har ikke vært på banen for det danske hovedstadslaget siden i midten av juli.

Kvalifisering til mesterligaen fotball menn tirsdag, 4. runde 2. kamp:

Astana (Kasakhstan) – Celtic (Skottland) 4-3 (1-1), sammenlagt 4-8. Mål: 1-0 Kristoffer Ajer (selvmål 26), 1-1 Scott Sinclair (33), 2-1 Serikzhan Muzhikov (48), 3-1 Patrick Twumasi (49), 4-1 Twumasi (69), 4-2 Olivier Ntcham (80), 4-3 Leigh Griffiths (90).

Maribor (Slovenia) – Hapoel Beer-Sheva (Israel) 1-0 (1-0), sammenlagt 2-2 (Maribor videre på bortemålsregelen). Mål: 1-0 Mitja Viler (15).

Nice (Frankrike) – Napoli (Italia) 0-2 (0-0), sammenlagt 0-4. Mål: 0-1 José Callejón (48), 0-2 Lorenzo Insigne (89).

Rijeka (Kroatia) – Olympiakos (Hellas) 0-1 (0-1), sammenlagt 1-3. Mål: 0-1 Marko Marin (25).

Sevilla (Spania) – Basaksehir (Tyrkia) 2-2 (0-1), sammenlagt 4-3. Mål: 0-1 Eljero Elia (17), 1-1 Sergio Escudero (52), 2-1 Wissam Ben Yedder (75), 2-2 Edin Visca (83).