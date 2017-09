Ny poengdeling for Liverpool – Manchester City ser ustoppelige ut

(Spartak Moskva – Liverpool 1-1, Manchester City – Shakhtar 2-0) Liverpool stanget i 90 minutter, men reiser hjem fra Russland med bare ett poeng i sekken. Samtidig tok Manchester City alle poengene mot Shakthar.

Jürgen Klopp sendte sine beste menn utpå gressmatten i Moskva, men Liverpool fikk store problemer med å bryte ned Spartak Moskvas defensive mur.

Italienske Massimo Carrera sendte laget ut i en svært kompakt og strukturert 5-4-1-formasjon, som gjorde at Liverpools lynhurtige angrepstrio, anført av Mohamed Salah, Sadio Mané og Roberto Firmino, ikke fikk så mye rom som de gjerne skulle hatt.

Men da ingen av de lyktes, var det Philippe Coutinho som sørget for at forsvarsmuren slo sprekker. Etter vakkert kombinasjonsspill med Mané kom han alene med Spartaks målvakt Artjom Rebrov, og banket ballen kontant i nota. Det var Coutinhos andre scoring på like mange kamper, etter at han prikket inn en nydelig frisparkscoring mot Leicester.

Men det er ikke bare Coutinho som kan score på frispark. Det viste hans landsmann på motsatt banehalvdel, Fernando. Før Liverpools utligning hadde Spartak Moskva – mot spillets gang – tatt ledelsen etter at Fernando banket inn et frispark fra 24 meters hold.

Russerne gjorde det vanskelig for Liverpool, som ikke klarte å få ut det enorme toppnivået de har offensivt. De pøste på offensivt mot slutten, men hadde ikke marginene på sin side.

Aller nærmest var Salah, som fikk en enorm mulighet seks minutter på overtid. Trent Alexander-Arnold prikket Salahs panne med et strålende innlegg, men reservekeeper Alexander Selhikov – som kom inn for Artem m Rebrov som ble skadet – vartet opp med en like strålende redning, og sørget for at oppgjøret endte med poengdeling.

Liverpool har dermed fortsatt til gode å vinne i årets gruppespill, til tross for at de har fått det mange vil kalle en drømmetrekning. Den første gruppespillskampen endte med poengdeling mot Sevilla.

Sevilla tok på sin side en enkel 3-0-seier over gruppens antatte kasteball, Maribor, og har dermed festet et lite grep om gruppe E.

Null flyt for Agüero – perle av de Bruyne



Manchester Citys vanvittige Premier League-form kan skremme vettet av de fleste motstandere, men Shakthar kom ikke til industribyen for å legge seg bakpå. Begge lag hadde flere sjanser, men for første gang i år var det som om det ikke ville seg helt for Sergio Agüero og Leroy Sané, som har pøst inn scoringer hittil i år.

Pep Guardiolas menn har nemlig vært brennhete i Premier League, hvor de troner øverst med 16 poeng på seks kamper, etter å ha scoret 21 mål og bare sluppet inn to.

VAKKERT: Kevin De Bruyne ble matchvinner med et vakkert langskudd. Foto: Lee Smith , Reuters

Men når ikke spillere som Agüero har dagen, kan City trøste seg med at de har mange målfarlige spillere.

Én av dem heter Kevin De Bruyne.

Han fikk ballen av David Silva på drøye 20 meter, og med innsiden av foten, skrudde han ballen på vakkert vis i mål bak Andrij Pjatov, som sto fastgrodd å så ballen gå i mål bak seg.

Det ville seg virkelig ikke for Agüero tirsdag kveld. Etter 71 minutter fikk City tildelt et straffespark da Sané gikk i bakken, men målvakt Pyatov gikk riktig vei og reddet Agüeros straffespark.

På overtid av oppgjøret skulle imidlertid innbytterne sette den famøse spikeren i kisten. Bernardo Silva ble spilt fri og dro seg innover, før han spilte fri Raheem Sterling. Engelskmannen fikk en enkel jobb med å trygge Citys seier.

Napoli hadde få problemer i den andre kampen i gruppe F. Italienerne tok en oppskriftsmessig seier med 3–1 hjemme mot Feyenoord. City beholder tabelltoppen i gruppe F med full pott etter to kamper.

VG kommer tilbake med mer.