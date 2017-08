Ny norsk nedtur: Rosenborg ikke til Champions League

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Celtic 0-1, sammenlagt 0-1) Heller ikke i 2017 blir det Champions League-fotball på norsk jord.

Celtic vant 1-0 på Lerkendal onsdag kveld, og Rosenborg må nøye seg med playoff om Europa League-plass.

–V i kommer ikke videre når vi ikke scorer mål over to kamper. Første omgang er vi ikke fornøyd med, da blir vi baktunge. I andre omgang er vi gode og gjør et forsøk. Vi tester Celtic og har bra tak på det når dem scorer. Det blir tøft etterpå. Vi gjorde et realt forsøk, sier Kåre Ingebrigtsen, Rosenborg-trener til Viasat 4.

En scoring av James Forrest midt i 2.omgang gjorde at Trondheims stolthet måtte ha to mål for å gå videre til playoff. De kom aldri.

– Hadde han skutt 20 ganger til hadde han ikke truffet så godt. Vi var der, men vi trenger å ha litt tur og marginer. Vi har noen skudd som går utenfor, sier Kåre Ingebrigtsen.

Champions League-spill for Rosenborg hadde reddet mye av æren for norsk fotball i 2017, men trønderne lyktes ikke da det gjaldt som mest.

RBK - og dermed Norge - var sist med i Champions Leagues gruppespill i 2007/2008-sesongen.

– Det er ganske jævlig. Vi ble litt defensive i 1.omgang. I 2.omgang får vi kampen mer i vårt spor, men så får han det drømmetreffet, sa Birger Meling til Viasat etterpå.

– Jeg prøvde å blokkere så godt jeg kunne, men han klarte å lime den forbi, sa Meling om Forrests seiersmål.

Målvakten André Hansen hadde to mirakelredninger foran 20 974 betalende tilskuere på Lerkendal, og det var ikke noe å si på Celtic-seieren.

Rosenborg valgte å ligge lavt fra start, den samme taktikken som hadde fått skottene - og ikke minst deres tilhengere - til å bli stresset i Glasgow-kampen, som endte 0-0.

Den første skikkelige sjansen i kampen kom da Celtics danske Erik Sviatchenko fikk heade uforstyrret etter frispark, men Nicklas Bendtner (av alle!) dukket opp og reddet foran nesen på André Hansen.

DRAMA: Nicklas Bendtner slår ut med armen etter en misbrukt sjanse mot Celtic på Lerkendal. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

Samme Hansen ordnet på spektakulært vis opp selv da Celtic spilte seg til en kjempesjanse etter 27 minutter. Backen Kieran Tierney fikk legge inn, James Forrest styrte ballen mot nettmaskene, men André Hansen sørget for at det fortsatt sto 0-0.

Rosenborg hadde egentlig ingen målsjanser i 1. omgang, og dermed hadde de to lagene spilte tre ganger 45 minutter uten å score.

– Vi har bra kontroll på Celtic, de skaper lite, og så må vi skape mer, sa Kåre Ingebrigtsen på Viasat i pausen. Han bekreftet at Rosenborg var baktunge:

– Ja, vi blir det. Da klarerer vi for mye. Vi må finne Nicklas (Bendtner).

Rett etter sidebytte fikk Rosenborg sin første sjanse. Bendtner brystet ballen lekkert til Yann-Erik de Lanlay, som fyrte av fra 16-17 meters hold, og ballen strøk rett utenfor stolpen.

Etter 57 minutters spill skjedde det som Celtic-supporterne hadde ventet på: Leigh Griffiths kom på banen, mannen som tidligere i sommer laget to frisparkmål for Skottland mot England.

Rett etterpå hadde Scott Sinclair en stor mulighet for Celtic og deretter skjøt RBK-kaptein Mike Jensen rett utenfor.

Rosenborg kjørte i stor grad kampen, men etter 68 minutter kom nedturen: Scott Sinclair fikk gå og gå og fant James Forrest på høyresiden. Fra spiss vinkel klarte han å skyte forbi både Birger Meling og keeper André Hansen. Ballen føk opp i nettaket og i mål. En stor prestasjon av Celtic-spilleren.

Etter scoringen ble Brendan Rodgers og Kåre Ingebrigtsen enda ivrigere på sidelinjen. RBK-sjefen sendte sin tropper i angrep, mens Rodgers ga klare defensive direktiver.

Ikke uventet ga det Celtic kontringsmuligheter, og målscorer Forrest burde ha økt til 2-0, men André Hansen reddet som en tiger.

Tore Reginiussen - som kanskje har vært Rosenborgs viktigste spiller i 2017 - ble ikke skadefri til kampen, mens Pål André Helland var såpass klar at han var reserve.