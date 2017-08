Nordtveit-selvmål sendte Liverpool nærmere Champions League

(Hoffenheim - Liverpool 1-2) En uheldig Håvard Nordtveit (27) var sist på Liverpools viktige 2-0-scoring tirsdag kveld.

Da Nordtveit entret gresset i det 51. minutt, hadde Trent Alexander-Arnold allerede sendt Liverpool i føringen med et glitrende frispark i første omgang.

23 minutter senere var han sist på Liverpools 2-0-scoring.

James Milner forsøkte nok å finne Mohamed Salah på bakerste stolpe. Men innlegget traff Nordtveit i brystet, før den dalte i en perfekt bue over Oliver Baumann og i motsatt kryss.

– Jeg prøver å blokkere innleget, men så får jeg en liten stuss på den og da går den i mål, sier Nordtveit til Viasat. Han var greit fornøyd med Hoffenheims kamp, men mente de sløste med sjansene.

27-åringen er offensiv på spørsmål om spilletid i sin nye klubb.

– Jeg forventer å spille meg regelmessig inn i laget. Vi spiller med en treer bak og vi spiller en fotball jeg liker utrolig godt, sier Nordtveit.

Den norske landslagsspilleren veide litt opp for det uheldige selvmålet like før slutt. En lang ball fant Mark Uth på topp, som med 1-2-reduseringen tente et Hoffenheim-håp før returoppgjøret på Anfield nesten uke.

– Med 0-2 før returkampen ville det vært vanskelig, men på 1-2 lukter Hoffenheim sin sjanse, konkluderte Roar Stokke for Viasat, mens Hoffenheims utligningsjakt endte uten tellende resultat.

Lokal helt

– Hadde du spurt meg før kampen, så hadde jeg tatt ethvert resultat som hadde endt med seier. Så jeg er fornøyd, sier Liverpool-trener Jürgen Klopp til kanalen.

I den første av to kamper om gruppespillplass i Champions League – og dermed flere hundre millioner kroner inn på konto – ble Nordtveits selvmål og Alexander-Arnolds frisparkperle forskjellen på lagene.

Kanskje ville ingen annen målscorer gitt mer gjenklang hos de om lag 2000 tilreisende Liverpool-supportere enn 19-åringen.

Høyrebacken ble født i bydelen West Derby. I nabolaget til Liverpool treningsanlegg Melwood.

13 år etter at han ble Liverpool-spiller som seksåring, fikk han sin niende kamp for klubben.

Da Sadio Mané tryllet seg forbi to Hoffenheim-spillere og ble revet ned etter 35 minutter, fikk Liverpool frispark 25 meter fra mål.

Da steg Alexander-Arnold frem.

19-åringen skrudde frisparket like over muren – og rett ned i hjørnet til venstre for Baumann i Hoffenheim-buret.

Se scoringen her:

Klopp ville ikke ha noe ros for å gi 19-åringens prestasjon.

– Det er akademiet vårt som fortjener det, som får en sånn spiller frem. Han må forbedre seg defensivt, men han er intelligent og har bra fart, og er tydeligvis god på frispark også, smilte Klopp.

Liverpool-legenden Jamie Carragher var kjapt ute med dette bildet:

Straffebom

2-1-ledelsen med hjem til Anfield er et svært lovende utgangspunkt for Liverpool, som ikke har vært i gruppespill i Champions Leauge siden høsten 2014.

Hoffenheim må score minst to ganger i England om de skal avansere.

Men Hoffenheim fikk en gigantmulighet til å ta ledelsen.

Etter 12 minutter fikk de sjansen fra straffemerket, etter at Gnabry ble stoppet av Lovren.

Andrej Kramaric maktet ikke å overliste Simon Mignolet. Forsøket var slapt og takknemlig høyde for Liverpools belgiske keeper.

I andre enden – like etter straffebommen – fikk rekordkjøpet Mohamed Salah en stor mulighet. Men under press fra Kevin Vogt, avsluttet egypteren utenfor.