Nå har han et klart forsprang på Messi

Kommentar (Real Madrid–Atlético Madrid 3-0) Ni dager etter at Lionel Messi eide Santiago Bernabéu i El Clásico, viste Cristiano Ronaldo hvem som egentlig skal bestemme der inne.

Med tre mål i Champions League-semifinalen mot Atlético Madrid, like mange som i kvartfinalen mot Bayern München, er portugiseren kongen på fotballhaugen akkurat nå.

32-åringen med fysikk som en tenåring dominerer på den største scenen, mens den evige Gullballen-rivalen må nøye seg med å se europeisk fotball på TV hjemme i Barcelona.

Ronaldo gjorde sitt syvende «hat trick» i Champions League, det 47. totalt. Etterpå rappet han til seg ballen, og selv om han kastet den til lagkamerat Lucas Vázquez, var det trolig mest en symbolsk takk for pasningen til det tredje målet.

Allerede i dag er nok ballen på vei til CR7-museet hans på Madeira, der den får sin plass sammen med de 46 andre, i glass-skapet på den innerste kortveggen, de fleste ballene er originale, alle er signert av lagkameratene.

Alt Cristiano Ronaldo vinner sendes til museet på barndomsøya. På utsiden er det en statue av en ham, i karakteristisk jubelpositur, og på plaketten under heter det selvsagt: MELHOR JOGADOR DO MUNDO, den beste spilleren i verden.

På innsiden er det fire Gullballer og tre kopier av Champions League-pokalen. Om én måned kan det fort komme enda en pokal, og i januar neste år kan altså den femte Gullballen være på plass. I så fall tangerer han Messi.

HIT SKAL BALLEN: Her, i Funchal på Madeira, samler Ronaldo på alt, inkludert «hat trick»-ballene i bakgrunnen, bak vakten Nuno Mendes. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG.

Det er liten tvil om at Ronaldo nå har et klart Gullballen-forsprang; det har vist seg år etter år at den av disse to som spiller på det laget som gjør det best i de store turneringene, også vinner fotballens gjeveste individuelle utmerkelse. Det er den enkle dynamikken når det skal stemmes om noen måneder.

Real Madrid ligger an til å ta sitt første ligagull siden 2011/12, og i Champions League kan det bli seier nummer tre på fire sesonger. Real Madrid er liksom skapt for å vinne Champions League.



Cristiano Ronaldo er skapt for å score mål, også mot et av verdens antatt beste forsvar. Atlético Madrid så ut som en knalltøff semifinaletrekning. Selv om Real Madrid har slått dem hvert eneste år i Champions League, har kampene alltid vært jevne. Etter 90 minutter har det bare skilt ett mål på de fire siste Europa-møtene, to av dem finaler. «Atleti» er den plagsomme lillebroren som nesten har vært umulig å få over ende.

«Fotball er som en gatekrig; det kommer et øyeblikk hvor en av partene viser frykt. Akkurat da feier du dem bort,» sier Atlético-trener Diego Simeone i boken om ham som kom ut i fjor. Den heter «Creer», Tro, og er det noe argentineren gjør, sterkere enn de fleste, så er det akkurat dét. Han tror. På sine menn.

Men nå er det nok mest tvil, etter at supermannen Ronaldo feide bort alle gatekrigerne hans. Toni Kroos og Luka Modric og Real Madrid styrte det meste ute på banen, Cristiano Ronaldo styrte alt foran mål: Han nikket 1–0 i mål før pause, feide inn 2–0 på halv volley et drøyt kvarter før slutt og da han til slutt plasserte inn 3–0 midt i mål føles denne semifinalen kjørt.

Ett baklengs var til å leve med for Atlético, to baklengs var lettere krise, tre baklengs er katastrofe, særlig fordi Real Madrid alltid gjør mål, nå er det 59 kamper på rad med scoring.

Etterpå så da også Diego Simeone uvanlig slagen ut, selv om han selvsagt må si at han fortsatt har troen, selv om han kan være verdens stolteste fotballtrener etter fire fantastiske Champions League-eventyr på rad.

Han er vel i ferd med å gi opp troen på at det er mulig å stoppe Cristiano Ronaldo.

PS! Real Madrid vant 3–0 i bortekampen mot Atlético i serien. Og ja, han scoret alle målene da også.