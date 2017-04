Mbappe sikret Monaco glimrende  utgangspunkt

(Borussia Dortmund – Monaco 2-3) Supertalentet Kylian Mbappe (18) scoret to mål da Monaco skaffet seg et glimrende utgangspunkt før returmøtet i Champions League-kvartfinalen mot Borussia Dortmund.

0 Borussia Dortmund 0 Monaco

I det 79. minutt utnyttet 18-åringen en fryktelig tversoverpasning i Dortmundt-forsvaret. Lukasz Piszczek skulle trille ballen til Sokratis, men lynkjappe Mbappe luktet det, og snappet ballen før han banket den kontant i nettet bak Roman Bürki.

Det var for øvrig Mbappes mål nummer 21i alle turneringer denne sesongen, og denne kvelden var en ny bekreftelse på at han er en av de heteste tenåringene i europeisk fotball akkurat nå.

Shinji Kagawa reduserte fem minutter senere på herlig vis etter innlegg fra innbytter Nuri Sahin, og Pierre-Emerick Aubameyang headet over fra fire meters hold på overtid.

Dermed ble det 3-2-seier til bortelaget, og det utgangspunktet skal det franske storlaget være godt fornøyd med før returkampen om en uke. De hadde nemlig marginene på sin side. Ikke bare i form av feilpasninger, men også dommeravgjørelser som vippet bortelagets vei.

Monaco ledet 2–0 etter første omgang, men etter pausen presset Dortmund stort. Da 57 minutter var spilt fikk vertene en etterlengtet redusering. Aubameyang hælsparket lekkert til Kagawa som igjen serverte Ousmane Dembélé, og fra kloss hold ordnet 19-åringen 1–2.

Dortmund-manageren kritisk til UEFA: – Ønsket ikke å spille i kveld

VISTE SEG FREM IGJEN: Kylian Mbappe feirer 3-1-scoringen, hans andre for kvelden, i Dortmund. Foto: Ralph Orlowski , Reuters





Marerittstart for Dortmund



Det ble en herlig og dramatisk fotballkamp i Dortmund, men det er usikkert hvor mye spillerne var preget av gårsdagens bombedramatikk. Kampen ble som kjent utsatt et døgn som følge av eksplosjonene som rammet bussen til Borussia Dortmund på vei til stadion i går.

Etter et kvarter fikk Monaco et noe billig straffespark etter en duell mellom midtstopper Sokratis og Mbappe. Brasilianske Fabinho, som aldri hadde misset et straffespark på seniornivå, skjøt utenfor stolpen til høyre for Dortmund-keeper Roman Bürki som også var etter ballen.

Bare noen få minutter senere tok Monaco likevel ledelsen. Thomas Lemar la uselvisk inn fra venstre, og Mbappe ekspederte ballen i mål. TV-bildene viste at han sto soleklart i offside, men dommerteamet fikk ikke det med seg.

Kagawa burde ha utlignet etter en drøy halvtime, men japaneren skjøt utenfor fra god posisjon inne i feltet.

Så skulle marginene være imot Dortmund i den andre enden av banen igjen. Andrea Raggis innlegg fra venstre nådde ingen medspillere inne foran mål, men da headet like godt Sven Bender ballen mot eget mål. Bürki fikk en hånd på ballen, men klarte ikke å hindre selvmål. Bender fortvilte og protesterte voldsomt ettersom han mente Radamel Falcao hadde tråkket ham på foten i forkant av den klønete manøveren.

For øvrig var det Bender som tok plassen i forsvaret til vertene etter at Marc Bartra ble skadet i bombeeksplosjonen i går. Bender hadde bare spilt halvannen kamp siden mai i fjor før han ble kastet inn i Champions League-kvartfinalen.

Straffesparket og de to baklengsmålene var av den meget omdiskuterte sorten, og på Twitter kom igjen diskusjonen om videodømming i fokus.