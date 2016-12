Manchester City slet mot Celtic

(Manchester City - Celtic 1-1) City-utleide Patrick Roberts ga de lyseblå problemer på Etihad.

Manchester City var allerede klare for avansement i Champions League som gruppetoer og de lyseblå stilte med et reservepreget mannskap hjemme mot Celtic.

Kanskje tok de lett på oppgaven, for City måtte virkelig slite for poengene mot Celtic og det var en av deres egne som skapte store problemer for de lyseblå i åpningen.

City-utleide Patrick Roberts lekte seg forbi Gael Clichy og ga Celtic en drømmestart på kampen etter bare fire minutter.

Men City fikk ristet av seg sjokket og svarte bare tre minutter senere. Et presist fremspill fra Nolito mot Kelechi Iheanacho som dunket inn utligningen for vertene.

Det endte til slut 1-1 på Etihad. Manchester City er videre som nummer to i gruppe C, bak gruppevinner Barcelona, og er klare for åttedelsfinaler etter nyttår.

– For klubben er dette fantastisk. Vi er nye i denne turneringen. I fjor var vi for første i en semifinale for første gang. Vi tar det steg for steg for å kjempe mot de beste lagene i Europa, sa City-manager Pep Guardiola i et intervju vist på Viasat 4.



– Det blir spennende å se trekningen av åttedelsfinalene neste uke og det blir spennende å se hvilken form vi er i når vi kommer til februar, tilførte spanjolen.

Celtic endte til slutt sist i gruppe C, bak Borussia Mönchengladbach som tok tredjeplassen og går inn i gruppespillet i Europa League.

Artikkelen fortsetter under videovinduet.

Drømmeåpning for Celtic



Det var et svært reservepreget Manchester City som tok i mot de skotske gjestene. Sergio Agüero, Jesús Navas og Nicolas Otamendi måtte finne seg en plass på benken, mens Pep Guardiola ga de to 19-åringene Pablo Maffeo og Tonsi Adarabioyo tillit i forsvarsrekka.

Det tok ikke lang tid før oppgjøret på Etihad Stadium tok fyr. City-utleide Patrick Roberts satte fart innover fra sin høyrekant og driblet seg forbi Gäel Clichy før han sendte ballen i lengste hjørne bak Caballero.

VG LIVE: Vi fulgte kampen minutt for minutt.

City fikk raskt ristet av seg Celtics sjokkåpning og etter åtte minutters spill var de lyseblå for første gang over midtstreken.

Nolito ble spilt opp på midtbanen og vendte opp, før han tredde gjennom Kelechi Iheanacho i bakrom. Nigerianeren dro seg inn i sekstenmeter og avsluttet over hodet på Craig Gordon i Celtic-buret til 1-1.

Artikkelen fortsetter under bildet.

REDDET POENG: Kelechi Iheanacho dunket inn utligningen for City og sørget for at det endte 1-1 på Etihad. Foto: Paul Ellis , AFP

En hektisk første omgang ga både Iheanacho og Dembélé muligheten til å sende sitt lag opp i ledelsen, men avslutningene satt ikke fra noen av de to angriperne.

Snytt for hvert sitt straffespark



Da klokken tikket mot halvtid var Roberts igjen på farten. For andre gang rundlurte han City-back Clichy, som røsket tak i Celtic-spilleren da han dro seg inn i sekstenmeteren.

Celtic-spillerne ropte på det de mente var en soleklar straffe, men dommer Slavko Vincic var ikke enig. Reprisen viste at Celtic nok ble snytt for et klart straffespark.

Etter hvilen hadde begge lag gode muligheter til å kapre de tre poengene.

Les også: Chelsea kontret Manchester City i filler.

Bare minutter før full tid stormer Leroy Sané ned langs venstrekanten og inn i sekstenmeteren. 20-åringen valgte å legge inn i feltet i stedet for avslutningen. Innlegget gikk i armen på Celtic-forsvarer Jozo Simunovic og til corner.

City-spillerne ropte på straffe, men heller ikke denne gangen pekte dommeren mot ellevemetersmerket.

Artikkelen fortsetter under bildet.

STRAFFE? Leroy Sanés innlegg gikk opp i armen på Celtic-forsvarer Jozo Simunovic, men dommeren valgte ikke å blåse straffespark. Foto: Oli Scarff , AFP

Turan-trippel i Barcelona



Barcelona var allerede klare som gruppevinnere i gruppe C før den siste kampen mot Borussia Mönchengladbach, men katalanerne tok ikke foten av gasspedalen av den grunn.

Lionel Messi sendte hjemmelaget i føringen etter et kvarter, før Arda Turan doblet i det 50. minutt og la på til 3-0 bare tre minutter senere.

I det 67. minutt avsluttet tyrkeren en strålende kveld da han satte inn sitt tredje for dagen. Barcelona vant til slutt 3-0 på Camp Nou.

Ettersom Celtic ikke klarte mer enn et poeng i Manchester, gjorde tapet ingenting for Mönchengladbach. De endte til slutt på tredjeplass i gruppen og sikret seg en plass i sluttspillet i Europa League etter nyttår.