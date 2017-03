«Majestetiske» Ramos reddet Real Madrid – igjen

(Napoli – Real Madrid 1-3, 2-6 sammenlagt) Real Madrid-fansen fryktet det verste etter en svak førsteomgang. Så dukket Sergio Ramos opp og reddet dagen. Hørt det før?

Napoli dominerte de spanske storfavorittene og ledet 1-0 etter en Dries Mertens-scoring i første omgang. De trengte bare ett mål til, så hadde de vært i sammenlagtledelse og på vei til en smått sensasjonell kvartfinale.

Men så, på to cornere i løpet av fem minutter, stanget Sergio Ramos inn to mål som snudde det hele og sikret avansement for Real Madrid. Senere økte Álvaro Morata til 1-3.

Ramos er midtstopper, men har scoret 10 mål på 28 kamper denne sesongen. «Det er rett og slett majestetiske tall», skriver Viasats ekspert Petter Veland på Twitter. Denne sesongen har han faktisk scoret flere mål i Europa (Champions League og UEFA Supercup) enn Cristiano Ronaldo.

30-åringens heroiske redningsaksjoner i storkamper har nærmest blitt en vane for Zinédine Zidanes menn de siste årene. I Champions League-semifinalen i 2013/14-sesongen gjorde han nøyaktig det samme som mot Napoli – to Ramos-headinger bidro til at Real Madrid slo Bayern München 5-0 sammenlagt og sikret finalebilletten.

Håpet var nesten ute for Real Madrid i 2014-finalen mot byrival Atlético, men tre minutter på overtid dukket Ramos nok en gang opp og headet inn 1-1-målet, før Real Madrid endte med å vinne 4-1 og løfte sitt tiende Champions League-trofé.

Noen måneder senere scoret Ramos i både semifinalen og finalen da Real Madrid vant klubb-VM. Begge målene kom på headinger.

I Real Madrids neste finale, en ny Champions League-finale mot Atlético Madrid i fjor, scoret Ramos nok en gang sitt lags eneste mål i ordinær tid. Kampen endte 1-1 før Real Madrid vant på straffer – der Ramos scoret på sin.

Den målkåte stopperen dukket også opp i fjorårets europeiske supercupfinale mot Sevilla på Lerkendal, der han scoret et overtidsmål som sikret Real Madrid ekstraomganger, før de nok en gang vant – denne gangen 3-2.

Og i desember headet luftbaronen inn utligningen på overtid i El Clásico mot Barcelona.

Nå kan han ha utgjort forskjellen mellom Champions League-kvartfinale og sjokk-exit.

Saken oppdateres!