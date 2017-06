Mål, titler og rekorder – dette er Cristiano Ronaldos eventyrlige år

Det begynte med et avgjørende spark på ballen. 371 dager senere kan Cristiano Ronaldo se tilbake på et eventyrlig år.

I Kina var 2016 apens år. I 2017 er det hanens år. Det er imidlertid ingen tvil om at det fra mai 2016 til juni 2017 har vært Cristiano Ronaldos år.

28. mai i fjor startet eventyret: Da kunne han løfte Champions League-trofeet etter selv å ha satt det avgjørende straffesparket.

Deretter skjedde det de fleste trodde ville være umulig – kapteinen og landets store stjerne ledet Portugal til EM-gull.

Lørdag kveld scoret han to ganger i Cardiff, og ble den første til å score i tre Champions League-finaler.

– Nå er han verdens beste spiss rett og slett, konkluderte Viasats fotballekspert Morten Langli etter kampslutt.

Real Madrids store stjerne kan se tilbake på et år preget av scoringer, trofeer, nye rekorder og personlige utmerkelser.

Champions League-triumf mot Atlético

Med kramper i beina var Cristiano Ronaldo likevel iskald fra krittmerket da det gjaldt som mest. Juanfrans straffemiss ga portugiseren muligheten til å bli matchvinner.

Tidlig i karrièren hadde portugiseren et – muligens ufortjent – rykte på seg for å ikke levere i de store kampene. I 2017 er det ingen tvil om at Cristiano Ronaldo griper store anledninger med begge hender.

Jan Oblak ble sendt én vei, ballen ble sendt den andre veien. Dermed kunne Cristiano Ronaldo rive av seg trøya i ellevill glede – akkurat slik han gjorde da han banket inn 4-1-målet i finalen mot Atlético to år tidligere.

Seieren var Cristiano Ronaldos tredje Champions League-tittel og Real Madrids ellevte tittel i Europas gjeveste klubbturnering.

EUROPAS BESTE: Cristiano Ronaldo med det synlige beviset på at han ble kåret til den beste spilleren i Europa i 2016. Foto: Valery Hache , AFP

EM-gull med Portugal

Cristiano Ronaldo slipper aldri unna sammenligningene med Lionel Messi. Mange har trodd at finaletapet mot Hellas i 2004 ødela Cristiano Ronaldos gylne mulighet til å vinne noe med landslaget.

Messi har aldri vunnet et stort mesterskap med Argentina. I Frankrike klarte Cristiano Ronaldo det mange trodde ville være umulig, da han som kaptein ledet Portugal til et utrolig EM-gull.

Laget så ut til å ryke ut allerede i gruppespillet da Ungarn tok ledelsen både 2-1 og 3-2. Begge gangene tok kapteinen ansvar og utlignet for Portugal.

To uker senere kom belønningen. Cristiano Ronaldo tok til tårene da han måtte forlate banen med skade. Fra sidelinjen gjorde han det han kunne for å oppildne lagkameratene. Éder banket inn matchvinnermålet som lot kaptein Cristiano Ronaldo løfte trofeet for hjemlandet.

– Dette er et av mine lykkeligste øyeblikk i karrièren. Jeg har alltid sagt at jeg ønsket å vinne et trofé med landslaget og å skrive historie. Takk Gud for at ting gikk vår vei. Jeg har bedt til ham for en ny sjanse, og ventet på dette veldig lenge, helt siden 2004 da vi tapte finalen på hjemmebane. Jeg er så lykkelig, så veldig lykkelig nå, fortsetter han.

– Jeg ber dem ikke om å oppkalle gater etter meg. Det eneste jeg ber om er at de slutter å bue mot meg, sa han til den spanske TV-stasjonen Antena 3 etter kampen, ifølge Sky Sports.

EUROPAMESTER: Kaptein Cristiano Ronaldo sammen med målscorer Éder etter kampen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Verdens beste spiller

Etter å ha vunnet både Champions League og EM seilet han opp som den store favoritten til å vinne Ballon d'Or.

Og Cristiano Ronaldo ble selvsagt stemt frem som vinner av det prestisjetunge trofeet for fjerde gang.

Han ble også scoret til den beste spilleren i Europa av UEFA, og kom på Årets lag i verden for 10. år på rad.

100 mål i Champions League

Da han kom til Real Madrid i 2009 ble han verdens dyreste spiller. Siden den gang har Cristiano Ronaldo tatt omtrent alle rekorder som er mulig å ta.

Blant en haug av andre rekorder har han blant annet scoret flest mål av samtlige i de seks største ligaene. Denne sesongen rundet han 100 Champions League-mål. To mål i finalen gjør at han har scoret 106 ganger i Champions League – det er selvsagt rekord.

Han er den første spilleren som har scoret mer enn ti mål i Champions League i seks sesonger på rad.

I La Liga er han den spilleren med flest hattrick. Han er den spilleren som raskest nådde både 150 ligamål (140 kamper) og 200 ligamål (178 kamper).

Listen over Cristiano Ronaldos rekorder ser aldri ut til å ta slutt. Tidenes toppscorer i Real Madrid kommer garantert til å sette flere rekorder i fremtiden.

Historisk etter ny Champions League-triumf

Lørdag kveld ble han nemlig historisk igjen. Han scoret hat trick både i kvartfinalen og semifinalen. Med to scoringer i Champions League-finalen ble han attpåtil den første som har scoret i tre finaler.

– Jeg har gjort en radikal endring denne sesongen. De siste fire-fem sesongene har jeg alltid presset meg til det ytterste. I år har jeg forberedt meg på de siste månedene, sa Ronaldo.

Real Madrids største stjerne ledet an da den spanske klubben vant Europas gjeveste klubbturnering for 12. gang.

Tittelen var Cristiano Ronaldos fjerde Champions League-triumf. Ingen spillere har klart å vinne turneringen flere ganger.

De siste 371 dagene har vært fantastiske for Cristiano Ronaldo. Det er ingen tvil om at dette året tilhører Real Madrids aller største stjerne.