Mikael Lustig (30) ergret seg over Neymars filming da han spilte i Barcelona-drakten. Nå gjentar han kritikken etter ukens Champions League-møte med Paris Saint-Germain.

– Det var den samme visa som vanlig fra Neymar, sier den tidligere Rosenborg-helten ifølge The Mirror.

– Han er en utrolig spiller, men vi har også fått se den andre siden før, og kommer til å få se det igjen. Som jeg har sagt tidligere, han overreagerer for å kvitte seg med forsvareren.

Så sier Mikael Lustig om Neymars filming:

– Om han vil bli godt likt som Messi, burde han kanskje slutte med det der.

Det er ikke første gang at svensken mener Neymar opptrer teatralsk. For ett år siden ble han rasende på Neymar da Celtic møtte Barcelona i Champions League. De to kranglet åpenlyst flere ganger ute på banen, og Lustig anklaget senere brasilianeren for å filme.

– Man gjør noen etterslengere, men han har jo et ekstremt temperament, og liker å slenge seg og holde på. Det ser verre ut enn det er. Det er ingen stygge saker, sa han til Aftonbladet den gang.

Celtic ble ydmyket 5-0 av Paris Saint-Germain tirsdag. Neymar pådro seg et gult kort da han ble rasende da han ikke frispark etter å ha endt i bakken.

Neymar gikk til PSG i sommer etter at han kjøpte seg ut av kontrakten med Barcelona.

Da Neymar dro fra klubben for over to milliarder kroner kom Barcelona-president Josep Maria Bartomeu med noen stikk til brasilianeren.

– Det var ikke bra, måten han gjorde ting på. Det var langt fra den oppførselen vi forventer av en Barcelona-spiller, sa Bartomeu.

Brasilianeren svarte med samme mynt:

– Jeg er skuffet over dem. Det er folk som ikke burde vært der i det hele tatt, sa Neymar ifølge ESPN.