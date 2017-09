Lukaku og Manchester United herjet

Ronaldo-dobbel da Real vant – Kane med hat trick på Kypros

(Borussia Dortmund - Real Madrid 1-3, APOEL-Tottenham 0-3) Cristiano Ronaldo (32) scoret de to siste målene da Real Madrid vant et morsomt oppgjør i Tyskland. Harry Kane (24) sørget for hat trick da Tottenham også sikret full pott i gruppa.