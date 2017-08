Liverpool kan få marerittgruppe i Champions League

Seedingpuljene i Champions League legger opp til en rekke knalltøffe grupper denne sesongen.

Onsdag kveld ble Qarabag, CSKA Moskva, APOEL, Sporting CP og Liverpool de siste lagene til å sikre seg en plass i gruppespillet.

Nå gjenstår det tøffeste for Jürgen Klopp og de andre trenerne. I Champions League-gruppespillet, som trekkes torsdag ettermiddag klokken 18.00, kan de møte flere storklubber.

Lagene er seedet inn i fire forskjellige puljer, avhengig av om de vant seriegull forrige sesong og hvordan de har gjort det i europeiske turneringene de siste årene.

Liverpool er plassert i seedingpulje nummer tre. Det betyr at de havner i gruppe med lag fra pulje én, to og fire.

Et marerittscenario for Klopp & Co kan være en gruppe med den tyske giganten Bayern München, Lionel Messis Barcelona og skotske Celtic. Eller regjerende Champions League-mester Real Madrid, Neymars PSG og fremadstormende RB Leipzig.

For regjerende Europa League-mester Manchester United ser det litt lysere ut. Med maksimal flaks kan de for eksempel møte Spartak Moskva, Olympiakos og Qarabag i sin Champions League-gruppe.

Ingen lag fra samme nasjon kan møte hverandre i gruppespillet.

Turneringen sparkes i gang tirsdag den 12. september.

Her kan du se hvem ditt lag kan møte i gruppespillet: