Leicester slått ut – rystet Atletico Madrid: – Vi ga absolutt alt!

(Leicester - Atletico Madrid 1-1, 1-2 sammenlagt) Da Saul Niguez (22) headet Atletico i ledelsen etter 26 minutter lå det an til å bli et enkelt pliktløp for spanjolene. Men så våknet Leicester.

– Vi ga absolutt alt, spesielt i andre omgang. De måtte blokkere masse på streken, oppsummerte Vardy til BT Sport etter kampen. På en annen dag kunne flere ha gått inn, men vi kan være stolte, oppsummerte den målfarlige spissen.

Og Leicester har ikke hatt marginene på sin side i Champions League-kvartfinalene. Antoine Griezmann sørget for 1-0-seier til Atletico Madrid da han scoret på et feil idømt straffespark i det første møtet for en uke siden.

Og da det spanske storlaget fikk bortemålet etter Saul Niguez perfekte heading, så trodde de fleste at det var «game over» for eventyrlaget Leicester som plutselig trengte tre mål.

Dommerkontrovers da Griezmann lot Leicester smake sin egen medisin

Men selv om det virket nesten umulig, så nektet Craig Shakespeares spillere å gi seg så lett.

For de siste 45 minuttene ble et voldsomt kjør mot Jan Oblak i Atletico-målet. Og da timen var spilt dundret Jamie Vardy inn utligningen. Da ble det også full fyr blant de drøyt 30.000 tilskuerne på King Power Stadium.

Et skudd fra innbytter Ben Chilwell ble blokkert av en Atletico-spiller, men landet perfekt hos Vardy som hamret ballen forbi Oblak.

Nær flere scoringer



Leicester fortsatte å kjøre på, og kom til flere farlige sjanser. Vardy og Riyad Mahrez var nærmest scoringer, mens Atletico Madrid overraskende nok ikke klarte å skape noe særlig på kontringer. Den eneste sjansen fjorårets Champions League-finalist skapte i andre omgang, var etter allerede 50 minutter da Griezmann løp fra hele Leicester-forsvaret og serverte til Yannick Carrasco som muligens ble snytt for et straffespark.

LEKKER HEADING: Saul Niguez (t.v) jubler etter å ha sendt Atletico Madrid opp i 1-0-ledelse i 1. omgang. Foto: Ben Stansall , AFP

Men istedenfor 2-0-ledelse, så måtte Diego Simeones lag tåle å få kjørt seg skikkelig av et heltent hjemmelag. Men de holdt unna og sikret seg semifinaleplass i Champions League.

For Leicester handler det nå om å klatre noen plasser på Premier League-tabellen. Fjorårets sensasjonelle ligamestere har hatt en tung sesong i hjemlig liga, og er for øyeblikket på 12. plass.

– Vi har litt ugjort arbeid i Premier League. Dette har vært en ny erfaring for mange av spillerne, og vi har gitt alt. Fansen hjalp oss å komme igjennom disse 90 minuttene.