Krisemøter og spekulasjoner: Hevder Ancelotti kan få sparken i Bayern München

Bayern München-trener Carlo Ancelotti (58) kan få sparken innen kort tid, hevder tyske medier.

Avisen Bild skriver om krisemøter i storklubben etter onsdagens ydmykende 3-0-tap borte mot PSG. Ifølge avisen skal klubbens ledere møtes etter at de har kommet tilbake fra Paris, og en sparking av den italienske treneren skal ikke være utelukket.

«Ancelotti kan få sparken i ettermiddag», skriver Bilds fotballsjef Christian Falk på Twitter. Han hevder at assistenttrener Willy Sagnol er aktuell som erstatter.

Les også: PSGs stjerneduo åpner opp om straffe-konflikten

Bayern München-direktør Karl-Heinz Rummenigge var nådeløs i uttalelsene sine etter tapet i Paris, og varslet konsekvenser.

– Det vi så i kveld, var ikke Bayern München. Det var et bittert tap. Et vi er nødt til å snakke om. Et vi er nødt til å analysere. Og et som er nødt til å føre til konsekvenser, sier klubbsjefen ifølge ESPN.

Slik ble Bayern München ydmyket av «MCN»:

Jan Åge Fjørtoft, som har tette forbindelser i tysk toppfotball, skriver på Twitter at Bayern-toppene møtes nå for å vurdere situasjonen.

«Snart er det Ancelotti Auf Wiedersehen («farvel» på tysk)», skriver den tidligere Eintracht Frankfurt-spilleren.

Kommentar om PSG: Kan man bli glad i dette laget?

Fjørtoft spekulerer i at det kan åpne seg muligheter for tidligere Borussia Dortmund-trener Thomas Tuchel i Bayern-trenerstolen. Han nevner også den unge Hoffenheim-treneren Julian Nagelsmann (30) som en mulig erstatter på sikt.

Saken oppdateres!