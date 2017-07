Kommentator tror aldri Rosenborg kommer til Champions League igjen

Rosenborg er fortsatt med i Champions League-kvaliken, men Adressa-kommentator Kjetil Kroksæter tror aldri trønderne kommer inn i det gode selskap igjen.

I en kommentar med tittelen «Aldri mer mesterliga på Lerkendal» i Adresseavisen skriver Kroksæter om sin tvil rundt Rosenborg og Champions League. Han mener at det ikke kommer til å skje igjen, og peker på to grunner:

«Den første går på at laget er for langt unna nivået som kreves.

Den andre er justeringen av formatet.»

At siste mulighet var nå, i 2017, meldte han allerede i 2014.

Rosenborg skal spille mot Celtic to ganger 26. juli og 2. august. Vinner trønderne sammenlagt der, må de spille en siste play off-runde før de er klare for Champions League. Går det, renner omtrent 250 millioner kroner inn i klubbkassa.

I den siste play off-runden ligger lag som Liverpool, Napoli, Sporting Lisboa, Sevilla og Hoffenheim allerede på vent.

Nye regler neste år



Fra neste år endrer UEFA innpass-veien til Champions League-gruppespillet. Den spanske, italienske, tyske og engelske ligaen får fire plasser hver sesong. Det gjør at nåløyet for lagene fra de mindre landene blir enda trangere.



KRITISK: Kjetil Kroksæter tror ikke på Rosenborg i Champions League igjen. Her fra et NFF-møte i 2016. Foto: Fredrik Solstad , VG

– Det ligger selvfølgelig noe i det, men det er hardt å melde likevel, sier Eurosport-ekspert og tidligere Vålerenga-trener Kjetil Rekdal om Kroksæters påstand.

– Det er bare to år siden Malmö klarte det to år på rad, men det kreves selvsagt et høyere nivå på RBK, et høyere nivå på Eliteserien, og enorme prestasjoner i kvalifiseringen. Det blir tøffere og tøffere for hvert år når du ikke klarer å komme langt i kvalifiseringen, for seedingen blir dårligere og dårligere. Det er veldig pessimistisk å påstå at de aldri kommer inn igjen, men det blir vanskeligere og vanskeligere, utdyper han.

Rekdal tror Celtic er for gode



– Har du tro på at Rosenborg kan klare å ta seg til Champions League-gruppespillet i år?

– Nei, det har jeg ingen tro på. De er ikke gode nok. Når du sliter så fælt mot Dundalk, så vil du slite enda mer mot Celtic. Jeg tror dessverre de ryker ut allerede mot Celtic, svarer Rekdal.

Kroksæter er enig i at spillet mot Dundalk ikke økte troen. Kommentatoren mener at Celtic har bedre spillere i 10 av 11 posisjoner - med unntak av at han ville valgt André Hansen foran Craig Gordon i mål, skriver han.

«Seieren over Dundalk betyr at drømmen lever, men den ble ikke mer realistisk. Rosenborg prestasjon var akkurat nok til å slå ut en oppkomling fra en av fotballens fattige familier.»

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen erkjente overfor VG etter Dundalk-seieren at laget må opp flere hakk mot Celtic.

– Vi må være bedre mot Celtic. De er et godt fotballag, men ikke verdens beste fotballag. De har slitt med å komme seg med i Champions League. Men definitivt, de har gode fotballspillere. Det var ikke så mye tøffere trekning vi kunne fått. Samtidig er det fint å være underdog, det er det ikke så ofte vi er, sa Ingebrigtsen onsdag.