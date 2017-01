Kan vi få Champions League uten Manchester-lag?

Kommentar Chelsea er åtte, ni, ti, 12 og 14 poeng foran sine antatt hardeste rivaler, og akkurat nå føles det som at det er størst spenning knyttet til hvilke fire engelske lag som skal spille i Champions League neste år.

Ikke siden 1995/96 er den gjeveste europacupen spilt uten deltagelse fra Manchester. Det føles nesten utenkelig at det skal skje igjen høsten 2017, men det er jo tenkelig likevel. Med 16 runder igjen er City på femte-, United på sjetteplass og «London» er i form: For første gang i historien er tre hovedstadslag øverst på en engelsk toppserietabell. Innimellom der driver Liverpool og surrer det til for seg selv.

Men det var i Manchester det skulle smelle denne sesongen. De to gigantklubbene, den ene størst og veldig rik, den andre rikest og veldig stor, hentet inn hver sin superstjerne på sidelinjen, de to eneste managerne i Premier League som har vunnet Champions League, attpåtil to ganger hver.

De fleste var vel mest spent på om det var Pep Guardiola eller José Mourinho som skulle ta hjem ligagullet, med nye milliardkjøp og staller proppfulle av toppnavn.

TØFT HALVÅR: Pep Guardiola er vant til å vinne fra Barcelona og Bayern, og har fått merke at det er litt verre å skape et vinnerlag i Manchester City.

Fokuset har nok forandret seg en smule i slutten av januar. Det spørs om ikke møtene på bakrommet begynner å handle om å minimere skadene, og i hvert fall havne blant de fire beste, slik at det blir spill i mangehundremillionersbingen Champions League neste sesong. Femteplass og lite lukrativ torsdagsfotball i Europa League, som United har drevet med denne høsten, står ikke høyt på ønskelisten til noen av de to klubbene.

Pep Guardiola fremstår som en frustrert mann. Lørdag snakket han igjen om at motstanderne scorer på alle sjanser de får mot City og «da er det umulig», men unnlot å snakke om at begge målene hans lag scoret i 2-2-kampen var gaver fra Tottenham-keeper Hugo Lloris.

José Mourinho er over sin verste frustrasjonsperiode, egentlig er han vel ganske fornøyd etter 13 strake kamper uten tap. Og til portugiserens forsvar skal det sies at han jobber med å gjenreise en klubb som har lett etter seg selv i tre år etter Alex Ferguson. Den svake sesongstarten gjør likevel at selv uavgjortkamper blir som tap å regne i jakten på Chelsea. 10 poeng opp er blitt til 14 etter to ganger 1-1, og det skal være umulig å hente igjen.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Nå er de to Manchester-klubbene såpass solide at de fortsatt har god mulighet til å bli blant «topp fire», og dersom det ikke skulle gå slik har også begge så mye penger at de også klarer seg uten Champions League-inntektene. Det er grunn til å tro at de to managerprosjektene har noen års perspektiv, uansett hvordan det går den første sesongen.

For øvrig virker det jo som om det det er en klar fordel ikke å være med i Europa, dersom man skal vinne Premier League, som Leicester i fjor og Chelsea i øyeblikket. Serielederen har spilt 26 kamper totalt denne sesongen, mens Manchester United, Manchester City, Arsenal og Tottenham alle har rundet 30 og de skal ut i enda flere og enda tøffere europeiske oppgjør.

Chelsea-sjef Antonio Conte kan på sin side sende utpå sånn cirka de samme elleve hver gang, og selv om det suverene lederlaget ikke alltid ser så veldig imponerende ut, virker det som om italieneren er i ferd med å jage sine menn frem til et seriemesterskap.

Selv om vi ikke skal glemme at det er nesten 50 poeng til å kjempe om.