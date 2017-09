Kan man bli glad i dette laget?

Kommentar (Paris Saint-Germain – Bayern München 3-0) Er det mulig å bli glad i en klubb som betaler 3,7 milliarder kroner for to spillere?

Det er ikke så lett.

Er det mulig å bli glad i en klubb som er kjøpt opp av et land?

Det er heller ikke så lett.

Man kan selvsagt bemerke at «sånn er det blitt», at pengeløpet for lengst er kjørt for internasjonal fotball, men samtidig er det jo slik at Paris Saint-Germain har smadret det lille som var igjen av økonomiske grenser.

Les også: Slik ble han ydmyket

Etter 222 millioner euro kan spillere koste hva de vil. Ingenting sjokkerer lenger. Det er kvalmende mye penger, og det blir ikke bedre av at Neymar skal tjene oppunder én million kroner om dagen. Dette kjøpet kan umulig betale seg for klubben PSG, men det inneholder jo mer: Statseide Qatar Sports Investments har også kjøpt en sårt trengt reklameplakat for det svært omstridte 2022-VM’et. Og etterpå hadde de visst råd til en plakat til, selv om de 1,65 milliardene for eventyr-talentet Kylian Mbappé først skal løses ut neste sommer.

«Vi trenger å vinne Champions League i løpet av fem år», uttalte klubbpresident Nasser Al-Khelaifi da Zlatan Ibrahimovic ble hentet i 2012. Det gikk ikke, men det er nok bare tidsperspektivet som må flyttes litt.

Paris Saint-Germain kommer til å bli den andre franske klubben som vinner Serievinnercupen/Champions League. Qatarerene kommer ikke til å gi seg, råtipset er at de løfter trofeet før sitt eget VM. Da har de liksom skaffet seg det totale fotballherredømmet.

Fikk du med deg? Råsterk Chelsea-seier!

Det er ikke så lett å bli begeistret over dét heller, men fotballsupportere har ingen tung tradisjon for å bry seg veldig om hvordan et lag blir godt. Så når Neymar danser forbi tre fire-tyskere og serverer Dani Alves etter halvannet minutt, er det de færreste som tenker på at han har Qatar i ryggen og Emiratene på magen. Vi ser en fantastisk brasilianer som bruker 11 små berøringer, spiller fri landsmannen og når ballen er hamret bak Sven Ulreich jubler de to sammen som om de var guttunger på Copacabana.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Da er det veldig lett å bli begeistret.

Det samme gjelder når Kylian Mbappé finner Edinson Cavani som bredsider inn 2-0 bak en svak Ulreich, når Mbappé rundlurer David Alaba før Neymar dytter inn returen til 3-0 og i det er i det hele tatt veldig lett å bli begeistret av det Paris Saint-Germain gjør fremover på banen.

Men det også veldig lett å bli FOR begeistret på denne tiden av året, særlig når deilige Parc des Princes koker og et Bayern uten Manuel Neuer åpner alle flatene til fri bruk for Neymar og Mbappé.

I mange sesonger har Bayern vært helt fantastiske i gruppespillet, men ramlet sammen på vårparten. Paris Saint-Germain også har vært bunnsolide i gruppespillene de fem siste sesongene, men det har ikke vært mulig å komme lenger enn til kvartfinalen.

Det kan hende det stopper der denne gangen også.

Men til slutt vinner nok Qatar Sports Investments.

PS! Det er 62 år siden den første utgaven av den gjeveste europacupen. Marseille er fortsatt den eneste franske mesteren. Milan ble slått 1-0 i finalen i 1993, etter at Basile Boli lurte Frank Rijkaard i luften og ble matchvinner. Spania topper med 17 triumfer, England og Italia har 12.