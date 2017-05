Juventus-helten: Derfor forlot jeg Barcelona

(Juventus – Monaco 2-1, 4-1 sammenlagt) Dani Alves (33) vant Champions League tre ganger med Barcelona, men følte seg ikke ønsket i klubben lenger. Dét er man glad for i Juventus.

Trippelvinnerne Syv klubber har greid å vinne den gjeveste europacupen, ligaen og den nasjonale cupen i samme sesong. Barcelona har greid det to ganger. Her er alle: Celtic 1966/67 ** Slo Inter 2-1 i Serievinnercup-finalen. Vant ligaen tre poeng foran Rangers. Slo Aberdeen 2-0 i cupfinalen. Vant også ligacupen. Ajax, 1971/72 ** Slo Inter 2-0 i finalen i Serievinnercupen. Vant ligaen åtte poeng foran Feyenoord og slo Den Haag 3-2 i cupfinalen. PSV Eindhoven, 1987/88 ** Vant ligaen ni poeng foran Ajax, slo Roda i cupfinalen og i Serievinnercupen ble det 0-0 og straffeseier i finalen mot Benfica. Manchester United 1998/99 ** Slo Bayern 2-1 i Champions League på Solskjærs største kveld, vant ligaen ett poeng foran Arsenal og 2-0 over Newcastle i FA-cupfinalen. Barcelona 2008/09 ** Rundspilte Manchester United i Champions League-finalen (2-0), slo Athletic Bilbao 4-1 i cupfinalen og vant ligaen ni poeng foran Real Madrid. Inter 2009/10 ** Slo Bayern München 1-0 i Champions League-finalen, i cupfinalen ble det 1-0-seier over Siena og i ligaen var det to poeng ned til John Arne Riise og Roma. Bayern München 2012/13 ** Slo Borussia Dortmund 2-1 I Champions League-finalen. Serien ble vunnet vanvittige 25 poeng foran samme Dortmund, og i cupfinalen ble det 3-2-seier over Stuttgart. Barcelona 2014/15 ** Vant ligaen to poeng foran Real Madrid, slo Athletic Bilbao 3-1 i cupfinalen og Juventus 3-1 i Champions League-finalen.

Brassen har vært fantastisk i innspurten i Champions League, og særlig i de to semifinalene mot Monaco.

Alves var nest sist på begge Higuain-målene da Juventus vant 2-0 på bortebane i forrige uke. I returen rappet han selv hovedrollen.

Monaco hadde småplaget Juventus i en halvtime da Juve-keeper Gianluigi Buffon startet et fantastisk kontra-angrep etter en drøy halvtime:

Veteranen kastet til Alex Sandro som satte opp toppfarten på venstresiden, slo inn til alltid like kreative Paulo Dybala, argentineren vendte opp og tok med seg Miralem Pjanic, ut til Dani Alves på høyresiden som med et perfekt innlegg fant Mario Mandzukic på bakre stolpe.

En god Danijel Subasic reddet det første forsøket, men returen banket kroaten i nett-taket – 22 sekunder etter at ballen forlot Buffons hansker. Målgivende pasning nummer tre fra Alves.

Monaco fortsatte å yppe seg i noen minutter til, og Giorgio Chiellini jublet som en målscorer da han klarerte Benjamin Mendys knallharde innlegg centimeter utenfor.

Juventus hadde i det hele tatt marginene med seg i disse to semifinalene mot et herlig Monaco-lag, men først og fremst hadde de litt mer voksne spillere, litt mer kvalitet og litt mer erfaring i slike store kamper.

Dani Alves er kanskje det beste eksempelet på akkurat det, og ett minutt før pause var det slutt på å legge ballen på målfatet for medspillerne. Da gjorde han det selv:

Keeper Subasic bokset en corner ut i en høy bue, men Dani Alves har vokst opp med fotballtennis på strendene i Bahia i nordøst-Brasil og traff perfekt med en volley fra 20 meter.

Sett denne? Gjenforent med 2004-heltene (VG+)

Målet punkterte det lille som var igjen av spenning, og man kan lure på hvorfor i all verden Barcelona ikke hadde bruk for Dani Alves videre. Selv hadde han denne forklaringen foran møtet med nettopp Barcelona i kvartfinalen:

«Ting hadde forandret seg på ledernivå i klubben (Barcelona), og det virket som jeg alltid var den som ble pekt på som problemet. «Dani» er den som må byttes ut, sa de. Jeg ble lei av det, og jeg bestemte meg for at jeg måtte dra et annet sted for å være lykkelig igjen. Jeg må føle meg glad. Jeg trenger atmosfære. Jeg tror at energi er viktig, jeg tror det reflekteres på banen når man har det.»

DRØMMETREFFET: Dani Alves har fått fulltreff på hel volley og ballen fyker inn bak keeper Danijel Subasic. Foto: VALERY HACHE, AFP

Les også: Juventus har ti års forsprang

Akkurat nå er Alves stappfull av energi, selv om han synes at lagkameratene i Juventus er mye mer seriøse og alvorlige enn de var i Barcelona.

«Juve» er en maskin. Supertalentet Kylian Mbappé fant en liten luke og reduserte én gang, fortjent nok, men Juventus er klar for sin andre Champions League-finale på tre år. I den forrige, i 2015, var Dani Alves på motsatt side, da Barcelona vant 3-1 på Olympiastadion i Berlin.

Nå starter trippeljakten for «Juve», seier i Champions League, serie og cup, noe bare syv klubber har greid siden europacupstarten i 1955 (se egen fakta).