– Jeg heier ikke på RBK, men håper de slår ut Celtic

TRONDHEIM (VG) Rosenborg har på mange måter norsk fotballs ære å bære på sine skuldre i Champions League-kvalifiseringen.

Etter at selv fotballdamene mislyktes, er det ikke så mye å se fram til for norsk fotball i 2017 – om ikke Rosenborg skulle klare å komme med i Champions League eller Europa League – der også Odd har god mulighet til avansement i morgen.

Trønderne er ikke i tvil om hva de går for. Men unner norsk fotball for øvrig dem en slik suksess? Ekspertene er slett ikke så sikre:

HÅPER: Kjetil Rekdal. Foto: Therese Alice Sanne , VG

– Det er nok forskjellige meninger om det, sier Kjetil Rekdal, ekspert på Eurosport. For egen del mener han dette:

– Jeg heier ikke på RBK, men jeg håper både for norsk fotballs og Rosenborgs del at de klarer å slå ut Celtic. I så fall er vi sikret minst ett norsk lag i Europa i høst.

Umulig å ta igjen

Men så var det altså hva konkurrentene mener:

– Konkurrentene til Rosenborg har nok blandede følelser. Hvis RBK klarer å komme inn i Champions League, så er det nesten umulig å ta dem igjen på mange år. Rosenborg tok i sin tid 13 gull på rad. Denne tiden kan komme igjen. Fordelen ved å kvalifisere seg inn i Champions League er så stor, sier Rekdal.

Rekdal er imponert over at Rosenborg har vært et topplag i ett i 30 år, mens andre klubber med svært gode forutsetninger, som Brann, Vålerenga og Viking, ikke har lykkes over tid.

Lars Tjærnås deler i stor grad Rekdals synspunkter:

– Champions League-kvalifiseringen er selvsagt først og fremst viktig for RBK. Resten av norsk fotball er nok litt splittet mellom ønsket om suksess for et norsk lag, og frykten for at avstanden i rammebetingelser opp til RBK øker enda mer.

Få lyspunkter

– Men for norsk fotballs omdømme er det uten tvil uhyre viktig med et lag som presterer mot internasjonal god motstand. Vi har lagt bak oss et drøyt år hvor lyspunktene internasjonalt har vært få og små. Jeg tror de har god sjanse til å klare det, hvis de finner balansen mellom å ta risiko til riktig tid underveis, men samt være defensivt solide som i Glasgow.

EKSPERT: Lise Klaveness. Foto: Line Møller , VG

NRKs fotballekspert Lise Klaveness reagerer slik når vi spør Rosenborg skal redde norsk fotball:

– Vel, det hadde i hvert fall vært en sårt tiltrengt opptur som kunne gitt gode ringvirkninger i norsk fotball. Det har vært mange magre år hva gjelder internasjonal suksess. Hverken herrenes eller kvinnenes eliteserielag har lykkes i internasjonale turneringer. Når heller ikke kvinnelandslaget leverer, et lag som har vært en medaljegrossist i europeisk sammenheng, ville det vært særlig gledelig om et norsk lag kvalifiserte seg for Champions League.

Lokomotivet

Trønder og Viasat-kommentator Roar Stokke mener at det først og fremst er en supportertankegang når enkelte ikke unner Rosenborg å komme ut i Europa.

– Jeg tror det er viktig for norsk fotball hvis Rosenborg kan synliggjøre at det faktisk er mulig – med god treningskultur og fornuftig satsing over tid.

– Etter som Rosenborg lokomotivet i norsk fotball, er det også viktig at de tar steget ut i Europa.

Roar Stokke mener at andre lag bør det som en inspirasjon:

– Rosenborg i Europa bør være en inspirasjon både for andre klubber og for unge fotballspillere som ikke nødvendigvis trenger å drømme seg til utenlandske klubber for å spille på europeisk toppnivå.

Oppgjøret i Glasgow for ei uke siden endte 0–0. Rosenborg storspilte, og Celtic-manager Brendan Rodgers innrømmer at de møtte et særdeles velorganisert lag.

– Trenerne gjør en god jobb i Rosenborg, sier han.

Bendtner en trussel

På spørsmål om hvilken enkeltspiller han frykter mest, svarer Rodgers slik:

– Kapteinen (Mike Jensen) er god, Bendtner har kvaliteter på en god dag, og vingene er gode, særlig venstrevingen (Yann-Erik de Lanlay) har fart.

Kåre Ingebrigtsen er klar på at Rosenborg ikke skal «stupe i angrep» i kveld, selv om trønderne trenger mål.

– Det er ikke noe sjekk å sende ti mann i angrep – og ikke at Celtic vil straffe oss. Lag har kommet hit til Lerkendal og kontret oss i senk tidligere. De har straffet oss voldsomt.

– Vi skal angripe, men vi skal ha hodet på rett plass – ikke under armen, sier Rosenborg-sjefen foran Celtic-oppgjøret.

Vegar Eggen Hedenstad gjorde en god kamp i Glasgow. Han innser at det blir tøft på Lerkendal i kveld, men mener at RBK-erne er på vei mot toppformen:

Ajer storspilte

– Vi har trent hardt i vinter. Det er først nå vi skal være på vårt beste, og det ser ut som det har vært vellykket.

Kristoffer Ajer fikk slippe til i Celtics hjemmekamp, og spilte så godt at han ble kåret til Celtics beste på klubbens TV-kanal.

– Vi hadde en veldig god kamp mot Sunderland og vant 5–0. Vi vet at Rosenborg går for å vinne, men vi har også ambisjoner om å gå videre herfra. Men 0–0 lever kampen, sier Ajer til VG.