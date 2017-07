Ingebrigtsen: – Etter scoringa var vi ikke tilregnelige i tjue sekunder

LERKENDAL (Rosenborg-Dundalk 1-1, 2–1 eeo., 3–2 sammenlagt) (VG) Åtte minutter ut i første ekstraomgang gjorde superinnbytter Mattías Vilhjálmsson som han pleier å gjøre - han scorer mål. Da klikket det for Rosenborg-treneren.

Rosenborg-treneren smiler nå. I pressesonen etter kampen. Ved siden av ham står helten, Matthías Vilhjálmsson, han som forårsaket det største gledesutbruddet.

– Det er vel en tjue sekunder der hvor vi ikke er tilregnelige noen av oss. Det ser du vel på videobildene, at vi ikke er det, sier Ingebrigtsen til VG.

Han har akkurat fortalt VG om en emosjonell berg- og dalbane. En ellevill trip som startet i den dype dal og avsluttet på den høye tind.

LES MER: Rosenborg-helten: – Det viktigste målet jeg har scoret

Årets viktigste

– Jeg hadde høy puls i dag, og jeg kjente at det var mye som stod på spill. Vi spiller ingen kamper som betyr mer enn de kampene i den runden her. Enten er man videre eller så kan man bare pakke sammen. Det er de to desidert viktigste kampene vi har spilt i år.

Med seieren er Rosenborg sikret minst fire Europacup-kamper til denne sesongen, og med det også store inntekter. Det var derfor mye som stod på spill mot det irske laget.

– Jeg lever jo med kampen, og føler på kroppen at spenninga er stor. Gjennom 120 minutter er man både sint og glad, det er hele følelsespekteret.

Déjà vu

Rosenborg åpnet hjemmekampen akkurat som bortekampen, med et tidlig baklengsmål. Rosenborg så rystet ut, og var bare en skygge av seg selv de første førti minuttene på Lerkendal.

– Det var verre første halvtimen i Irland. Da hadde vi ikke kontroll på noe som helst. I dag føler jeg at vi har kontroll. De klarer ikke å spille oss ut når vi er etablert. Så vet vi at de er store og tunge på dødball, og da kan de skape noe. Men ellers har vi bra kontroll. Jeg følte at vi kom til å slite dem ut hvis vi var tålmodige, og det gjorde vi.

– Høy puls. Glede. Hva med sinne?

– Ja, jeg blir jo sint på enkeltspillere når de gjør feil. Det er jo sånn at når vi gjør dårlige valg utpå der...Det var et par ganger hvor vi setter dem i gunstige brudd. Heldigvis var de såpass slitne at de ikke klarte å utnytte dem.

VG LIVE: Rosenborg-Dundalk minutt for minutt

Celtic neste

Neste uke reiser Rosenborg til Glasgow for å møte den suverene skotske seriemesteren. Ingebrigtsen er den første til å erkjenne at Rosenborg må prestere enda bedre for å ha håp om å nærme seg det gjeveste gruppespillet - i Champions League - ytterligere.

– Vi må være bedre mot Celtic. De er et godt fotballag, men ikke verdens beste fotballag. De har slitt med å komme seg med i Champions League. Men definitivt, de har gode fotballspillere. Det var ikke så mye tøffere trekning vi kunne fått. Samtidig er det fint å være underdog, det er det ikke så ofte vi er.