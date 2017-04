Hvor er Barcelona på vei?

Kommentar (Barcelona–Juventus 0-0, sammenlagt 0-3) Ti år etter opprykket fra Serie B, kan Juventus være på vei mot sin ultimate oppreisning.

Så er spørsmålet hvor Barcelona er på vei.

Det hjalp ikke at katalanerne beleiret Juventus' banehalvdel. Heller ikke denne gangen var det mulig å trenge gjennom den italienske muren, to baklengsmål på ti Champions League-kamper forteller de meste, og Lionel Messi har fortsatt ikke scoret på Gianluigi Buffon.

Han burde gjort det etter 19 minutter. Da ville det blitt en annen kamp, men likevel er konklusjonen brutal: Barcelona var ikke i nærheten. Dette handlet ikke om marginer. Dette handlet om en Barca-utgave som ikke henger særlig godt sammen.

Laget føles for topptungt, for ujevnt besatt, for dårlige defensivt og på dødballer, og for avhengig av sine gamle travere. Etter to strake kvartfinaletap, og fullstendig sammenbrudd i to bortekamper i år, er det ingen tvil om at Luis Enriques etterfølger får en formidabel jobb. Her trengs det nye spillere.

SEMI-FEIRING: Juventus-spillerne feirer 0-0-triumfen på Camp Nou. Fra venstre Mario Lemina, Mario Mandzukic, Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli og Gianluigi Buffon. Foto: AFP

Nå er Lionel Messi et greit utgangspunkt hvis man skal bygge et nytt topplag. Snart 30 år gammel er han fremdeles like god, på full fart mot 500 mål (498 på 575 kamper) og suveren toppscorer i årets Champions League.

Dessuten har Barcelona vunnet både serie og cup to sesonger på rad, og fortsatt er det mulig å gjøre det igjen, så det føles drøyt å krisemaksimere. Men noe er veldig galt når det først blir fire baklengs i Paris, og noen uker etter tre nye i Torino. Barcelona har mistet kontrollen i Champions League.

Juventus, derimot, ser ut til å ha full kontroll. Klubben er gjenreist med kløkt over lang tid, Stile Juventus–Juventus-stil–som media døpte det allerede da det ble fem strake mesterskap på begynnelsen av 1930-tallet. Den stilen er basert på tålmodighet og strategisk langtidsplanlegging, i motsetning til mye annet i Italia, der følelser og hastige beslutninger dominerer.

Storklubben fra industribyen Torino har en av de tryggeste grunnmurene i internasjonal toppfotball, eid av bilfamilien Agnelli siden 1923. Det ble mange riper i lakken under Calciopoli-skandale, som avslørte omfattende dommerjuks og altså sendte storklubben ned i Serie B. Men Agnelli og Juventus har kjørt stadig raskere videre etterpå.

KOMPISTRØST: Dani Alves og Neymar har spilt sammen i Barcelona og spiller sammen for Brasil, men i kveld var de motstandere. Og da det gikk galt for Neymar måtte han få liytt trøst av mannen som gikk til Juventus foran denne sesongen. Foto: JOSEP LAGO, AFP

Og når Juve-gjengen danser jublende rundt på Camp Nou, mens Neymar gjemmer tårene under drakten, er det én mann som er det naturlige hovedfokuset. For om du skulle ha glemt det; keeperkapteinen Gianluigi Buffon ble med ned i Serie B sommeren 2006, han er en av klubbens aller, aller største, han ble med til bortekamper mot AlinoLeffe, Triestina, Spezia og Arezzo. Tenk om han får løfte Champions League-trofeet, 39 år gammel.

Buffon har løftet mange andre pokaler de siste årene, selv om det tok litt tid å bygge seg opp igjen etter Calciopoli. Både i 2010 og 2011 ble Juventus nummer syv i ligaen, henholdsvis 27 og 24 poeng bak mesterne Inter og Milan.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Men mens det har vært masse økonomisk surr i de to Milano-gigantene, har Juve-ledelsen arbeidet langsiktig, Stile Juventus, investert i et eget stadion, som en av ytterst få klubber i Italia. Etter at Juventus Stadium ble innviet høsten 2011 har klubben vunnet ligaen hvert år, det sjette strake gullet er på vei.

Likevel var det ikke mange som trodde på europeisk suksess. Til det var italiensk fotball blitt hengende for langt etter, særlig økonomisk. «Jeg kan ikke se for meg en italiensk mester i Champions League i overskuelig fremtid», uttalte daværende Juventus-trener Antonio Conte i 2013.

Men den nåværende Chelsea-manageren har nok for lengst endret mening. For to år siden var det finale mot Barcelona, men da føltes det litt for tidlig, Messi-Suárez-Neymar var på sitt beste og Barcelona vant 3–1.

I forrige sesong ble det et dramatisk nederlag for Bayern München i 8-delsfinalen. Nå er det semifinale, og nå er det ingen som tenker at det er for tidlig. Juventus ser ut som en het vinnerkandidat, 21 år etter den forrige Champions League-triumfen.

Eller for å si det med klubbens nye slagord:

It's Time.