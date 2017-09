Hevder Ancelotti har fått sparken i Bayern München

Bayern München-trener Carlo Ancelotti (58) har fått sparken, melder flere medier.

ESPN og Bild er blant mediene som skriver at Ancelotti har fått sparken i Bayern München etter onsdagens ydmykende 3-0-tap borte mot PSG. Avgjørelsen skal ha blitt tatt etter krisemøter i München like etter å ha landet fra Paris.

Assistenttrener Willy Sagnol skal ifølge Bild være aktuell som erstatter på kort sikt.

Bayern München-direktør Karl-Heinz Rummenigge var nådeløs i uttalelsene sine etter tapet i Paris, og varslet konsekvenser.

– Det vi så i kveld, var ikke Bayern München. Det var et bittert tap. Et vi er nødt til å snakke om. Et vi er nødt til å analysere. Og et som er nødt til å føre til konsekvenser, sier klubbsjefen ifølge ESPN.

Slik ble Bayern München ydmyket av «MCN»:

Jan Åge Fjørtoft, som har tette forbindelser i tysk toppfotball, spekulerer i at det kan åpne seg muligheter for tidligere Borussia Dortmund-trener Thomas Tuchel i Bayern-trenerstolen. Han nevner også den unge Hoffenheim-treneren Julian Nagelsmann (30) som en mulig erstatter på sikt.

Bayern München fikk en verst tenkelig start mot PSG da de slapp inn et Dani Alves-mål etter to minutter. Senere økte Edinson Cavani og Neymar til 2- og 3-0. Vidunderbarnet Kylian Mbappé gjorde seg også gjeldende med strålende forarbeid til to av målene.

– Det er vanskelig å stoppe Mbappé, i likhet med Neymar. Når de får rom til å vise sine kvaliteter, er det mye vanskeligere å kontrollere dem, sa Ancelotti etter kampen ifølge L'Équipe.

Italieneren valgte å vrake to av sine største stjerner, Arjen Robben og Franck Ribéry, fra startoppstillingen.

– Jeg trodde vi kunne vinne. Det er sant at Robben og Ribéry er store spillere, og jeg satte dem på benken, men det er store spillere på benken i hver kamp. Sånn er livet i toppklubber. Det er jobben min, sier Ancelotti.

Det var i hvert fall jobben hans frem til denne torsdagen. Det er ikke bare Champions League-nedturen i Paris som ligger bak Ancelotti-sparkingen, men også en skuffende sesongstart i Bundesliga, hvor den vanligvis suverene storklubben allerede har tapt og spilt uavgjort etter seks kamper.