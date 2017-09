Herlige, håpløse Liverpool

Kommentar (Liverpool – Sevilla 2-2) Liverpool spilte sin trettende Champions League-kamp på åtte år. Bare tre av dem er vunnet.

Rare, morsomme, herlige, angripende, naive, håpløse Liverpool var til å kjenne igjen mot Sevilla også. Det er liksom som det skal være når det i samme kamp serveres både angrepsfotball i verdensklasse og forsvarsfotball i amatørklasse.

Det er Liverpool, det.

Det er laget som inneholder det meste, bortsett fra stabilitet.

Det er også klubben som har vunnet den store europacupen fem ganger, bare Real Madrid (12) og Milan (7) har flere triumfer (Barcelona og Bayern München like mange).

Liverpool er en av de aller største klubbene i verden, med supportere som hvert år drømmer om de største trofeene, før de må erkjenne at det ble med drømmene igjen. Den brutale sannheten er at Liverpool økonomisk henger ganske langt etter de to i Manchester, de to store i Spania, den store i Tyskland og den Qatar-styrte i Paris, hvilket betyr at det trolig vil bli stadig vanskeligere å vinne Premier og Champions League. Det er nesten umulig å se for at Liverpool skal vinne noen av de to denne sesongen heller.

Men forventningene kan man ikke ta fra en Liverpool-supporter, og Jürgen Klopp var frelseren da han kom for snaut to år siden. Han har lykkes med mye, særlig med å skape entusiasme, men også mislykkes med mye, særlig med å skapte et godt forsvar.

En tapt ligacupfinale, en tapt Europa League-finale og en ligafjerdeplass i forrige sesong er respektabelt nok. Problemet er, fremdeles, at Klopps krevende og offensive spillestil åpenbart går utover det som skjer på motsatt side av banen. Han har aldri fått på plass en defensiv grunnmur. Mot Manchester City i helgen ramlet den sammen, mot Sevilla slo den sprekker et par ganger, og det er nok på dette nivået.

2-2: Joaquin Correa setter inn utligningen 20 minutter før slutt. Foto: REUTERS

Dejan Lovren åpnet med å bomme på ballen foran 0-1. Det var Liverpool på sitt verste. Resten av omgangen var Liverpool på sitt beste; med voldsomme kontringsbølger, med Sadio Mané-rykk som er umulige å følge, med Alberto Moreno-raid som skapte Roberto Firminos 1-1-mål, med løpsmaskinen Mohamed Salah som skjøt Liverpool foran via Simon Kjær.

Så fikk Mané straffe. Det gikk mot storseier og en såkalt klassisk «european night» på Anfield. Isteden rotet Liverpool seg bort, klassisk det også.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Roberto Firmino skjøt i stolpen fra 11 meter. 2. omgang ble mer rotete, og Liverpool er ikke laget som greier å kontrollere inn en seier, Liverpool mangler kynismen. '

Derfor ble vel ingen særlig overrasket da Joaquín Correa rev med seg ballen og plasserte inn 2-2, og det hadde heller ikke sjokkert noen om uavgjort-poenget også hadde forsvunnet da Sevilla fikk en kjempesjanse på overtid.

Men Liverpool landet på beina. 2-2 mot et spansk topplag er ikke noe å skamme seg over. Liverpool skal fortsatt kunne gå videre fra en komfortabel gruppe som også inneholder Spartak Moskva og Maribor.

På den annen side; Liverpool skulle jo også ha kommet foran Basel for tre år siden. Så rekk opp hånden den supporteren som føler seg trygg på at det ender med en plass i 8-delsfinalen i februar.

PS! For øvrig er det samme, gamle leksa i Champions League, akkurat sånn det har sett ut de siste sesongene: De store og mektige kjører over de små og fattige. Real Madrid, Bayern München, Manchester United, Paris Saint-Germain, Chelsea og Manchester City begynte alle mot beskjeden motstand, og viste ingen nåde: De seks gigantene vant til sammen 24-0.