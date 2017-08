TRONDHEIM (VG) Pål André Helland (27) var kanskje lengst nede av samtlige Rosenborg-spillere etter Celtic-tapet. Dagen derpå klandrer han seg selv.

– Det irriterer meg at jeg presterer å være skadet når vi har de viktigste kampene for året, sier han når VG snakker med ham etter en lett RBK-økt torsdag.

– Jeg var i såpass bra form at jeg tror jeg kunne ha utrettet noe i de to kampene. Det er fælt at dette skal gå ut over lagkameratene.

Onsdag kveld var han i tårer i intervjusonen på Lerkendal. Tapet gikk hardt inn på trønderen.

– Natten var ikke noe særlig. Jeg kikket i veggen, kikket i taket. Heldigvis har vi kamp igjen om et par dager mot Kristiansund.

Helland måtte forlate banen rett før pause i den første kvalikkampen, borte mot Dundalk. Han var fryktelig skuffet og dokumenterte dette ved å legge ut en video på billeddelingstjenesten Instagram. Han filmet at han åpnet et skap, la fotballskoene på hylla og lukket igjen. Dagen etter uttalte han til NRK at han trengte en «mental pause».

Når VG igjen tar opp dette nå, etter Celtic-tapet, svarer Helland:

– Jeg klarte ikke å kjøpe meg ut av kontrakten. Så jeg er kontraktsfestet noen år til.

Pål André Helland kom inn de siste 20 minuttene av oppgjøret mot Celtic på Lerkendal, men gikk altså glipp av både Glasgow-kampen og mesteparten av hjemmekampen på grunn av skaden.

– Hvorfor klandrer du seg selv?

– Jeg har en jobb som fotballspiller, og det er å være frisk og tilgjengelig når laget trenger meg som mest. Der er jeg ikke god nok.

– Gjør du ikke jobben godt nok?

– Jeg gjør alt jeg får beskjed. Jeg spiser godt og sover godt. Men det har vært trøbbel med kroppen et par ganger for mye, og der j …. ergerlig.

Når VG tar opp Rosenborgs scoringsfest i eliteserien – med tre mål mot Kristiansund, fem mot Sandefjord og tre mot Sogndal – og sammenligner dette med null mål på 180 minutter mot Celtic, svarer Helland:

– Det er en grunn til at vi møter Celtic og ikke Sogndal i Champions League-kvalik. Med all respekt for Sogndal, men de er bedre individuelt og bedre til å forsvare seg. Det er et knepp opp (fra Eliteserien). I kvaliken har vi heller ikke vært flinke nok med den siste og avgjørende pasningen, mener Helland.

– Frykter du nå at dere møter et bedre lag i Europa League-kvalifisering enn dere hadde fått i Champions League?

– Jeg frykter det ikke, men det kan skje. Vi kan møte lag som Milan, Zenit St. Petersburg, Everton, Marseille …. Men vi kan også være heldige. Jeg håper Odd går videre, men dersom de skulle ryke mot Zagreb, kan vi få dem. Det er et lag jeg kunne tenke meg å møte.