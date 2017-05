Hat-trick av Ronaldo og Real Madrid er på vei mot finalen

(Real Madrid-Atletico Madrid 3-0) Cristiano Ronaldo (32) leverer når det gjelder som mest. Han er tidenes Champions League-scorer.

Først brukte han hodet som bare han kan det, så ordnet han 2-0 på et kanonskudd og 3-0 ved å skyte midt i mål.

– Jeg sier det igjen: den største spilleren på planeten, fastslo Phil Neville på BBC Radio.

– Vi spiller en fantastisk kamp. Jeg er heldig som får æren av å score tre mål. Målene kommer på en naturlig måte, sa Cristiano Ronaldo selv i et intervju som ble vist på Viasat.

– Vi spiller en komplett kamp, men det gjenstår en bortekamp, så vi må holde konsentrasjonen oppe.

Ronaldos tre scoringer gir Real Madrid et solid overtak før neste ukes returmøte i semifinalen i Champions League mot byrival Atletico Madrid, som fikk en fotball-leksjon tirsdag kveld.

– Jeg tror de må spille over evne for å snu dette, sa Vidar Davidsen som Viasat-ekspert.

Tør vi minne om at han i kvartfinalen scoret fem ganger over to kamper mot Bayern München? For en spiller...

Onsdag møtes Monaco og Juventus i den andre semifinalen.

Det var i det 10. minuttet at Cristiano Ronaldo skallet inn 1-0 for Real Madrid. Carvajal slo først et innlegg, som ble klarert. Så ble ballen banket inn igjen, der Ronaldo vant duellen med flere forsvarere.

Spørsmålet var imidlertid: skulle han ha vært avblåst for offside på det første innlegget?

– Vi er alle tre enige om at det ikke var offside, sa Morten Langli i Viasat-studio, på vegne av seg selv, Petter Veland og Rune Bratseth.

– Selv om han er offside når ballen blir slått inn første gang, oppsøker han ikke duellen, og da er det ikke straffbart. Og Ronaldo er på rett side når den andre situasjonen oppstår, oppsummerte Langli.

Det var Ronaldos 101. Champions League-mål, i løpet av kvelden kom han altså opp i 103.

Han var først til 100 Champions League-mål og han ble tirsdag den første til 50 mål i utslagningsrundene (på 66 kamper).

Karim Benzema var også et par ganger veldig nær å score for Real Madrid i 1.omgang. Helt på slutten skjedde imidlertid det sørgelig for vertene at de fikk Daniel Carvajal skadet. I 2. omgang kom de ut på banen med Nacho Fernandez.

UEFA-statistikken viste 11 Real Madrid-skudd mot bare ett for Atletico Madrid de første 45 minuttene – og 6-0 i skudd på mål. Vertene hadde 64 prosent ballinnehav.

Etter 56 minutter gjorde Atletico-sjef Diego Simeone et grep. Han byttet ut både Saul Niguez og Kevin Gameiro i visshet om at det ikke var så mye å glede seg over fremover på banen hos gjestene. Inn kom Nicolas Gaitan og Fernando Torres. Men hjalp det? Nei.

– Atletico har ikke turt å ta muligheten, konstaterte Viasats ekspertkommentator Vidar Davidsen.

Gjestene hadde tilsynelatende kontroll bakover, men i det 73. minutt sviktet det. Først tapte Diego Godin duellen mot Benzema, så misset Filipe Luis. Cristiano Ronaldo lot seg ikke be to ganger: Han dundret til, klinkende rent, med strak vrist.

– Ballen får rakettfart, sa Davidsen på Viasat-sendingen.

Ingen laster Atletico-målvakt Jan Oblak for at han slapp den ballen forbi seg til 2-0.

Ronaldo ga seg ikke med det. I et perfekt utført Real Madrid-kontring etter 85 minutter endte ballen til slutt hos portugiseren. Han scoret - midt i mål.

– Atletico blir utklasset, konstaterte Phil Neville på BBC Radio.

I semifinaler er Ronaldo nå oppe i 13 mål. 10 av dem har kommet for Real Madrid, tre for Manchester United.

I utslagsrundene er han nå oppe i 52 mål, 15 mer enn Lionel Messi, som har 37. Men begge har syv hattrick i Champions League-sammenheng.

Sergio Ramos var heldig som slapp kort av noen farge. Han hadde en stygg albue mot Atleticos Lucas Hernandez.

Real Madrid er i semifinalen for sjuende gang på rad. I to av de tre siste Champions League-finalene har byrivalene møttes - og Real vant begge ganger.