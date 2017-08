Full forvirring rundt Helland-skaden før skjebnekampen mot Celtic

TRONDHEIM (VG) Pål André Helland (27) sa først til VG at han ikke er klar for Celtic-kamp. Så sa Rosenborg-sjefen Kåre Ingebrigtsen det stikk motsatte.

Om det er for å lure Celtic de to skaper total uklarhet dagen før Champions League-kvalifiseringen, skal vi ikke si for sikkert. Men sjelden har en spiller og trener uttalt seg mer forskjellig.

Først Pål André Helland:

– Kroppen er ikke all verden. Jeg føler meg ikke helt fresh og sharp ennå, sa han.

Helland måtte gå ut i bortekampen mot Dundalk.

– Det betyr at kampen i morgen går dunken?

– Mest sannsynlig ja.

Så var det pressekonferanse med Kåre Ingebrigtsen, der han ble spurt om skadesituasjonen til Tore Reginiussen og Pål André Helland.

– Pål har trent hele uka. Han ser bra ut, sa RBK-sjefen.

– Så han er klar til kampen?

– Ja!

Etter å ha forhørt seg litt med kapteinen Mike Jensen ved sin side, fortsatte Ingebrigtsen:

– Pål var pill råtten i firkantspill i dag.

Og deretter:

– Pål er på sitt beste når formen er pill råtten.

Helland var dypt fortvilt etter at han midt i juli måtte gå ut i kampen mot Dundalk.

– Nå er det mørkt. Jeg har nesten lyst til å legge opp. Dette er så tungt. Nå begynte jeg endelig å komme i form, og så ryker lysken. Det er helt jævlig, sa Helland til Adresseavisen den gang.

Han var blant Rosenborgs beste de 41 minuttene han spilte av Champions League-kvalikkampen mot Dundalk. Men rett før pause «smalt» det i lysken. Helland gikk ned i gresset og signaliserte at han måtte bytte.

Når det gjelder Tore Reginiussen, som måtte gå ut etter drøyt 70 minutters spill i Skottland, er det usikkert om han kan spille på Lerkendal onsdag.

– Tore har gjennomført en bra test nå, så får vi se hvordan han reagerer på den, sa Kåre Ingebrigtsen på tirsdagens pressekonferanse.