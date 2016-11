(Manchester City - Barcelona 3-1) Pep Guardiola og Manchester City kunne glise etter en mesterlig snuoperasjon og revansje mot Barcelona.

– Vi startet litt nervøst, men etter at vi scoret fikk vi selvtilliten tilbake. Andre omgang var uvirkelig. Vi dominerte mot Barcelona, sa tomålsscorer Ilkay Gündogan til engelsk TV.

For to uker siden ble Manchester City slaktet på Camp Nou og dro hjem igjen til England med 0-4 i sekken. Hjemme på Etihad tirsdag ble det en helt annen dans og en enorm oppreisning for de lyseblå og deres manager Pep Guardiola - mannen som ledet Barcelona med enorm suksess fra 2008 til 2012.

Les også: Solbakken: - Hjernedøde kamper

– Mange ser på oss som et storlag

– Det var så viktig for oss å vinne, å ta tre poeng og være nærmere avansement fra gruppen. Hadde Barcelona lagt på til 2-0 hadde kampen kanskje vært over. Men vårt mål hjalp oss veldig, sa Pep Guardiola i et intervju vist hos Viasat 4.

– Dere hevet dere veldig i andre omgang, gjorde dere noen endringer i pausen?

– Nei, det var 1-1-målet som var avgjørende og som var med på å snu kampen, det var ikke noe vi snakket om i garderoben, svarte City-treneren.

– Etter en halvtime fant vi nøkkelen og fikk satt press på dem. De skapte ikke mye etter det. Vi gjorde en veldig god jobb i andre omgang, sa Kevin De Bruyne, som fikk spørsmål om seieren var et bevis på at klubben nå kan komme lenger i årets turnering enn semifinalen som de nådde forrige gang.

– Vi prøver på det. Mange ser på oss som et storlag, men man må prestere ute på banen. I dag synes jeg vi spilte veldig bra, spesielt den siste timen, sa De Bruyne.

GLAD: Pep Guardiola kunne smile under kampen mot gamleklubben. Foto: Oli Scarff , AFP

Forsvarsrot fra Barcelona

Det var Barcelona som kom best i gang. Manchester City fikk et frispark høyt i banen og sendte frem nesten alle spillerne sine. Da gjestene fikk tak i ballen hadde supertrioen Lionel Messi, Neymar og Luiz Suarez altfor gode arbeidsforhold og nesten en hel banehalvdel å boltre seg på. Neymar sendte ballen inn i feltet til Messi som var iskald alene med keeper.

Dette var argentinerens mål nummer 17 på de 16 siste kampene mot engelske lag i Champions League.

Les også: Julian (29) er Bundesligaens trenersensasjon

Barcelona så da ut til å ha kontroll. Men spanjolene liker ikke å slå ballen langt opp på banen fra keeper eller forsvaret. Hele tiden skal de spille seg ut bakfra, noe City tydeligvis var terpet og skjerpet på. Da 39 minutter var spilt kom også en ypperlig mulighet for de lyseblå, Sergi Roberto leverte en håpløs pasning som Sergio Aguero snappet på 25 meter, han spilte videre til Raheem Sterling som la inn foran mål til Gündogan som utlignet til 1-1, som også var pauseresultatet.

Kevin de Bruyne med suser

Etter sidebytte var det Manchester City som tok kontroll på kampen. Sergio Busquets løp ned David Silva like utenfor 16-meteren og dommeren dømte frispark. Kevin De Bruyne stilte inn siktet på høyrefoten og dunket frisparket rett i mål. Dog skal det sies at keeperspillet til Marc-Andre ter Stegen var langt fra imponerende. City hadde snudd kampen - og stemningen gikk i taket på Etihad!

Resten av omgangen ble en sjansefest med to vannvittige angrepsrekker som kom på den ene bølgen etter den andre. Blant annet ved André Gomes som traff tverrliggeren for gjestene.

Les også: Zlatan skyter mest i Premier League

I stedet var for 2-2 var det Guardiolas menn som fant nettmaskene igjen kvarteret før slutt, nok en gang var Gündogan sist på ballen. Det var et nydelig City-angrep; De Bruyne, ut til innbytter Jesus Navas på høyresiden, han prøvde å finne Aguero inne i feltet, i stedet havnet ballen i returrommet og der satte Gündogan inn sitt andre mål for kvelden.

Barcelona prøvde å svare, men fikk aldri reduseringen som ville blåst liv i kampen. Dermed kunne City juble for en sterk snuoperasjon og seier - og deres første triumf over Barcelona etter fem strake nederlag.

Les også: Selnæs utestengt: - Er det skjult kamera?

Barcelona leder fortsatt gruppe C med sine ni poeng, City har syv, mens Borussia Mönchengladbach har 3. plass med sine fire poeng. De spilte 1-1 mot tabelljumbo Celtic tirsdag.